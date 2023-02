As fotos para destaques do Instagram são uma forma de chamar a atenção das pessoas, gerar mais conexão com sua marca e fazer mais negócios.

Saiba que o número de usuários do Instagram já ultrapassa 2 bilhões. E essa rede social é extremamente visual. Então, é necessário escolher e usar boas imagens ou fotos nessa rede para se destacar diante outros perfis.

Mas como chamar a atenção e cativar as pessoas no Instagram? Se você quer saber disso e muito mais, acompanhe esta leitura. Combinado?



O que são os destaques do Instagram?

Antes de falarmos das ideias para fotos para destaque no Instagram, veja do que se tratam os destaques do Instagram.

São um tipo de stories que ficam na parte de baixo da Bio do Instagram. Eles possibilitam que os usuários dessa rede social coloquem em seus perfis os stories já postados, por tempo indeterminado.

Isso porque as postagens dos Stories duram somente 24 horas.

Então, são recursos que possibilitem que você deixe salvo os stories mais importantes que foram postados no seu perfil.

Por isso, por exemplo, se você for um palestrante e deseja mostrar seu portfólio, pode fazer isso por meio dos destaques do Instagram.

Ou seja, esse recurso pode ser usado de modo estratégico por você. Até porque eles ajudam a construir sua autoridade.

Acompanhe para ver como é importante ter bons posts no Instagram.

A importância de ter bons posts no Instagram

É importante ter bons posts para uma construção de perfil que engaje e se destaque, isso porque são bilhões de perfis dentro do Instagram.

Então, se você tiver uma boa identidade visual e um conteúdo coerente com seu objetivo e sua Bio, isso permite ter um perfil diferenciado e que chama a atenção das pessoas.

Ao ser criativo e usar bons posts no Instagram, você cativa e conquista mais seguidores, assim que eles chegarem ao seu perfil. Além disso, com certeza, haverá mais engajamento nas suas postagens, uma vez que elas sejam atrativas, relevantes e bonitas.

Pois bem, quais as vantagens de ter bons posts no Instagram?

Atrai parcerias para divulgação e outros trabalhos;

Cria coerência com seu propósito, afinal toda marca tem um;

Atrai mais seguidores para seu perfil;

Gera atração de uma audiência segmentada, pois algumas pessoas vão se interessar justamente pelo seu formato e conteúdo de posts;

Cria maior engajamento nas postagens, com isso o Instagram mostra seu perfil para mais pessoas;

Funciona como um portfólio para quem tenha interesse em contratar seus serviços ou comprar seus produtos.

Então, ao usar bons posts é possível ter maior alcance e destaque dentro da plataforma do Instagram.

Veja, a seguir, algumas sugestões de fotos para seus destaques do Instagram.



5 ideias de melhores fotos para destaque

As fotos para destaque do Instagram são estratégicas, desde que você saiba tirar, selecionar e usar nessa rede social.

Afinal, quais as melhores ideias de fotos para o Instagram e seus destaques?

1 – Escolha do cenário

Certamente, você quer que as pessoas vivenciem o melhor das suas fotos. Por isso, é bom você usar um cenário mais neutro, porque usar um com muita informação desvia a atenção das pessoas do seu produto ou daquilo que deseja dar destaque.

Um cenário ideal é aquele que tem coerência com seu produto ou serviço. Por exemplo, se você é um dono de restaurante, não justifica você usar um cenário aquático ou de mar, não é mesmo?

2 – Use uma câmera de qualidade

Seu smartphone precisa ter uma câmera de qualidade. Isso porque usar uma câmera com tecnologia ruim compromete a qualidade da imagem, ou seja, fica muito amador.

Usar uma câmera a partir de 8 megapixels já é uma boa opção. Isso porque será possível ter imagens melhores das fotos. E quanto maior for esse número, melhor serão suas fotos.

Lembre-se de limpar sua câmera para assegurar fotos nítidas, ou seja, de qualidade.

3 – Cuide da iluminação

Usar a iluminação natural é uma forma de se ter fotos de mais qualidade. Aproveite para usar o contraste do sol com as sombras.

Se for um dia de sol, melhor ainda, pois você poderá usar desse recurso para potencializar suas fotos.

Mas se não tiver luz natural, use uma artificial como uma luminária, por exemplo. Feito isso, vá testando e usando sua criatividade e intuição para se chegar às fotos de melhor qualidade.

4 – Atenção para o que você quer destacar

Se você vende produtos, por exemplo, com certeza, vai querer dar destaques a esses produtos, não é mesmo? Afinal, como destacar um produto no Instagram?

(A) Tire uma foto num cenário que seja coerente com o produto;

(B) Depois de tirar as fotos do produto, selecione a imagem mais nítida e bonita;

(C) Edite sua foto de acordo com sua identidade visual, e que seja consistente com a mesma;

(D) Se for inserir frases ou nomes na imagem, enfatize os benefícios do produto.

(E) Posteriormente você pode baixar a foto postada no Instagram para postar a mesma em outras redes sociais.

5 – Use os filtros para favorecer

O uso de filtros permite que suas fotos ganham vida, tenha uma nitidez melhor e favorece a interação dos seguidores.

Por isso, como o Instagram tem muitas opções de filtros, aproveite para escolher um de acordo com suas preferências, assim, você eleva a qualidade e pode realçar seus pontos que deseja dar destaque.

Embora o uso de filtros deve permitir ter autenticidade para os produtos que você deseja destacar, combinado?

Para terminar, você viu 5 ótimas ideias de fotos para destaque no Instagram. Com nossas sugestões, com certeza, você irá cativar e conquistar uma audiência maior para o seu perfil.

Usar ou aplicar essas ideias e recomendações vai permitir sua marca ter destaque nessa rede social que é um sucesso de audiência. Então, vale a pena considerar nossas sugestões para melhorar seus resultados no Instagram.

Compartilhe esse post com um amigo?