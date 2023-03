O Brasil é um país que soma uma população de mais de 200 milhões de habitantes, e a internet está se tornando cada vez mais importante para os brasileiros. Com isso, o cenário digital do país está em constante evolução. Neste artigo, vamos explorar cinco tendências que estão moldando o cenário digital do Brasil.

Aumento do consumo de mídias digitais

De acordo com um estudo da WARC, brasileiros passam mais tempo em redes sociais do que ouvindo música em serviços de streaming ou assistindo TV. Isso mostra como as redes sociais são importantes para os brasileiros e como elas estão moldando o cenário digital do país.

Além disso, a pandemia acelerou ainda mais esse processo, já que muitas pessoas passaram a trabalhar e estudar remotamente. Com isso, houve um aumento significativo no consumo de mídias digitais no Brasil.

Crescimento do comércio eletrônico

O comércio eletrônico tem crescido rapidamente no Brasil nos últimos anos. De acordo com um relatório da Ebit/Nielsen, as vendas online no país cresceram 47% em 2020 em comparação com o ano anterior.

Esse crescimento pode ser atribuído a vários fatores, incluindo a pandemia, que fez com que muitos consumidores optassem por fazer compras online para evitar aglomerações em lojas físicas.

Além disso, o aumento da penetração da internet e dos smartphones no país também contribuiu para esse crescimento. Hoje em dia, é possível comprar praticamente qualquer coisa pela internet.

Fintechs

As fintechs têm ganhado cada vez mais espaço no mercado financeiro brasileiro nos últimos anos. De acordo com um relatório da Fintech News Switzerland, o uso de pagamentos digitais deve acelerar ainda mais em 2023.

Isso se deve ao fato de que muitos brasileiros já não possuem mais contas bancárias tradicionais e preferem usar soluções digitais para realizar suas transações financeiras. Além disso, as fintechs oferecem serviços inovadores e acessíveis para os consumidores brasileiros, como cartões pré-pagos e contas digitais sem taxas mensais.

O mundo da tecnologia financeira abrange serviços tradicionais, e também serviços de criptomoedas. De acordo com a Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, o uso dessas moedas no país tem crescido nos últimos anos e seu uso tem sido mais facilitado por serviços como a Binance, que já opera com sede no Brasil desde o ano passado. Serviços que utilizam criptomoedas incluem não apenas negociações, mas também pagamentos de serviços e produtos. Outro caso de uso mais recente tem sido para apostas esportivas e jogos de cassino online, pois as criptomoedas trazem mais velocidade e anonimidade para as transações, como nesse novo Bitcoin casino. De modo geral, as criptomoedas oferecem mais liberdade e segurança para movimentações financeiras online, independente da indústria onde são empregadas.

Tecnologia móvel

O Brasil tem uma das maiores populações de usuários móveis do mundo. De acordo com um artigo publicado na EE Times, o país possui o quinto maior número de usuários móveis e de internet do mundo.

Isso significa que as empresas precisam estar preparadas para atender aos consumidores por meio de dispositivos móveis, pois as empresas que não oferecem soluções mobile-friendly podem perder uma grande fatia do mercado brasileiro.

Inteligência artificial

A inteligência artificial tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. De acordo com um artigo publicado na revista Forbes, a inteligência artificial está sendo usada por empresas brasileiras para melhorar seus serviços e soluções de negócios.

Algumas das principais áreas que a IA está mais sendo usada incluem análise de dados, automação de processos, reconhecimento facial e aprendizagem automatizada. Estimativas mostram que, até 2025, o uso da inteligência artificial no Brasil deve crescer em mais de 50% em relação a 2020.

A IA está se tornando cada vez mais importante para as empresas brasileiras e isso traz consigo vantagens tanto para os negócios quanto para os consumidores. A tecnologia pode ajudar as empresas a melhorar sua produtividade, reduzir custos e oferecer serviços inovadores aos clientes. Ela também permite que as empresas melhorem sua experiência de atendimento ao cliente, oferecendo soluções personalizadas e mais rápidas.

Enfim, com o mercado brasileiro cada vez mais ligado à tecnologia digital, os consumidores têm acesso a uma variedade maior de serviços e produtos online. As empresas precisam estar preparadas para lidar com as mudanças e adotar soluções inovadoras que possam atender às demandas dos consumidores atuais. A tecnologia tem um papel importante a desempenhar nesse processo, e ela é cada vez mais usada no Brasil para oferecer serviços e produtos de qualidade.

Conclusão

Essas são apenas algumas das tendências que estão moldando o cenário digital do Brasil atualmente. Como é possível ver, a tecnologia está mudando rapidamente a forma como os brasileiros consomem mídia, fazem compras e realizam transações financeiras no mundo online.

As empresas precisam estar atentas a essas tendências se quiserem ter sucesso no mercado brasileiro nos próximos anos.