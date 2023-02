Amplificar o engajamento é o grande desafio de quem possui redes sociais, especialmente se você quiser aumentar o seu engajamento nos reels e conseguir mais visualizações. Para se destacar, o conteúdo do seu perfil precisa despertar uma resposta interessante nas pessoas ao se relacionar com seu conteúdo.

Quando pensamos sobre seguidores reagindo às suas publicações, além de nos informar sobre sua audiência, essas reações também dizem sobre a confiança que eles depositam em sua marca, em seu perfil. Podemos então pensar que um público que não interage com suas postagens, não estará disposto a comprar um produto da sua marca. Seja produtos, serviços, informações. Essa análise vale para todas as áreas.

Temos que ter a seguinte informação em mente, o Instagram exibirá seus reels para um público maior, à medida que seus seguidores interagem cada vez mais com as publicações que aparecem no feed. Um perfil engajado é para o algoritmo, um perfil interessante. As pessoas se envolvem com aquilo que lhes interessa.

Como fazer para ganhar mais visualizações em seus reels?

Nossa proposta é trazer a você ensinamentos para que seu conteúdo crie impacto significativo para ser considerado realmente engajado.

Mas então, o que seria ser engajado no Instagram?

O engajamento é a estrutura, a organização mais importante para um perfil no Instagram atualmente. É uma análise da junção do envolvimento de seu público com o conteúdo apresentado. Podemos dizer que é como um termômetro que aponta como suas publicações interagem com seu público, se o horário das postagens de fato é o melhor horário, se quem te segue é de fato seu público alvo para sua marca e se as visualizações em seus reels e vídeos como um todo estão aumentando ou diminuindo.

Entendendo o algoritmo

O algoritmo é o meio pelo qual as pessoas recebem suas postagens. E geralmente, não são todos seus seguidores que recebem sua publicação, pois o algoritmo direciona para uma parcela “x” de seguidores. E mesmo assim, temos que ter em mente que apenas uma parcela “y” desse público alcançado, irá reagir à sua publicação.

Gosto de apresentar exemplos pois fica mais didático para entender acerca desse tema tão falado porém pouco entendido.

Pense nas bonecas Russas, dentro da maior, sempre terá uma boneca menor não é mesmo? Da mesma forma, segue a lógica do algoritmo no Instagram. Sua conta no Instagram é a maior boneca. E dentro dessa grande boneca, terá outra boneca menor que podemos dizer que será uma parcela dos seus seguidores que recebem a publicação. Depois dessa boneca menor, você encontrará uma ainda menor, que será a parcela de pessoas que irão interagir com aquilo que foi publicado.

Então para se pensar no aumento de engajamento na plataforma é importante ressaltar duas etapas:

Expandir o engajamento no Instagram consiste em dois níveis:

Trazer mais usuários à publicação; Fazendo com que as pessoas permaneçam ali na segunda boneca.

Ter um conteúdo significativo, um conteúdo interessante a ponto de causar a reação do público.

É importante que você combine essas dicas apresentadas com uma análise sobre o impacto que essas mudanças trarão em seu perfil, portanto, é importante que haja acompanhamento.

Vamos para as dicas:

Utilize hashtags que façam sentido

As hashtags permitem que as pessoas vejam seu conteúdo quando fizerem uma busca ao clicarem na hashtag e irem na sessão “Explorar”, onde o algoritmo do Instagram seleciona publicações relacionadas com aquilo que o usuário já engajou.

É interessante usar essa opção somente quando a hashtag descreve sua publicação de alguma forma. Publicações com pelo menos uma hashtag tem aproximadamente 12.6% mais de engajamento do que aqueles que não têm nenhuma.

Para te ajudar, você pode usar algumas das hashtags mais populares para Reels do Instagram, que são: #Reels, #InstaReels, #ReelsVideos, #ReelsOfInstagram, #ReelChallenge, #InstaReelChallenge, #ReelsOnInstagram, #ReelIt, #ReelCreators e #ReelFun.

Envie sua publicação para perfis estratégicos

É uma das estratégias que proporcionam maior visibilidade, mas que ainda é pouco explorada no Instagram.

Ao publicar um novo reels, tenha em mente quais perfis que esse post seria relevante e se o conteúdo se complementam de alguma forma as informações, compartilhe esse conteúdo com o perfil, enviando uma mensagem direta.

Se sua publicação for compartilhada pelo perfil estratégico ou por um influencer que gostou do seu conteúdo, as chances de obter visualizações são altas.

Adicione sua geolocalização no Instagram

Estima-se que post com geotags tem até 79% mais engajamento comparado aos que não utilizam essa opção.

Então, sempre que for publicar um novo Reels, adicione sua localização para expandir seu conteúdo, pois toda vez que alguém clicar nessa localização, seu conteúdo estará listado.

Invista em conteúdos úteis

Você já deve ter notado que perfil que abordam dicas de beleza, saúde, viagens, gastronomia, fazem muito sucesso. Geralmente são conteúdos que sempre estão em alta no momento.

Partindo desse ponto, é importante trazer novos reels que sejam relevantes e dentro disso, invista nos pontos que ainda não foram abordados por outros perfis. Informações exclusivas e complementares possibilitam destaque dentre os temas e maior compartilhamento entre os usuários.

6. Seja autêntico e saia de grupos de engajamento no Instagram

Já sabemos que a visualização é a métrica mensurada para saber sobre relação público-marca, ou público-empresa. E para que isso aconteça de forma constante, é preciso que elas se sintam parte daquilo, que elas tenham familiaridade com cada publicação.

O público que te acompanha tem de se familiarizar com sua temática e também com os outros seguidores que compõem a sua rede. Isso gera respostas de seguidores para seguidores nos comentários e muito mais compartilhamentos. Também proporciona liberdade para que mais pessoas comentem. O comentário tem um poder de ativar novos comentários. É bem redundante, mas é isso mesmo! Experimente.

7. Publique nos melhores horários

É possível verificar nas “Informações” do Instagram quais são os horários e dias da semana em que um maior número de seguidores está online. Com essa informação é muito mais fácil acertar nos horários onde haverá maior número de pessoas online. O que significa que mais pessoas poderão ver seu novos reels.

8. Invista em bons vídeos para seus reels

Já sabemos que o Instagram é altamente baseado em conteúdo visual. E apesar de ser uma das grandes características dessa rede social, muitos ainda pecam por não utilizar um recurso visual à altura dessa plataforma.

O básico do básico do Instagram está em conteúdo visual. Portanto, se você quer engajamento e visualizações para seus reels, invista em excelentes vídeos.

Aqui estão algumas dicas: