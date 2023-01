Marcello Casal Jr/ABr

Pesquisadores da Avast identificaram um golpe crescente de namoro por e-mail, que tenta enganar os usuários para que enviem dinheiro. O golpe existe e surge de uma ou outra forma há pelo menos 15 anos, mas evoluiu ao longo do tempo para evitar a detecção por filtros de spam. Esse golpe aparece como um e-mail, geralmente com um arquivo PDF anexado. Quando o usuário abre o e-mail, geralmente há fotos de uma mulher, uma mensagem ‘dela’ e um link para que o usuário possa ‘falar com ela’. Uma solução criativa usada por esta campanha, para burlar os filtros de spam. é enviar um convite do Google Class com o mesmo conteúdo do e-mail.

Em ambos os casos, ao clicar no link, o e-mail redireciona o usuário para um site que pede o seu endereço de e-mail e finaliza pedindo à potencial vítima que pague por uma assinatura de € 39,99 (na Europa), para falar com a “mulher dos seus sonhos”. As pessoas afetadas por esse golpe relataram que, depois de pagarem a taxa de assinatura, nunca receberam nenhuma mensagem da suposta mulher do e-mail.

Em dez dias, a Avast detectou e bloqueou mais de 70.000 ataques, sendo 7.900 deles ocorridos na primeira semana. Os Estados Unidos foram o país mais atacado, com mais de 11.000 tentativas. A campanha maliciosa teve como alvo países da Europa e da Ásia, com números altos na França, Índia e República Tcheca. No Brasil, foram 453 ataques detectados.

“Os cibercriminosos se aproveitam das fragilidades humanas, neste caso de pessoas que esperam por uma maneira fácil de entrar em contato com mulheres ou até mesmo encontrar uma parceira”, diz Luis Corrons, Especialista de Segurança da Avast. “Às vezes, podemos nos perguntar como alguém cairia em um golpe, mas, na verdade, isso pode acontecer com qualquer um em um momento em que não prestamos atenção. Aconselhamos as pessoas a estarem sempre atentas no mundo digital. No entanto, para protegê-las, as soluções de segurança centradas no ser humano são fundamentais para que as pessoas sejam avisadas, o quanto antes.”

Para ajudar os usuários a se protegerem contra este e outros golpes de namoro por e-mail, o especialista de segurança da Avast, Luis Corrons, compartilha as suas principais dicas: