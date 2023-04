Reprodução/Divulgação Assessoria de Imprensa

Ele chegou, revolucionou e já está presente em nossas vidas há meio século. Hoje, dia 3 de abril, o telefone celular completa 50 anos, com muita inovação e tecnologia que sequer eram possíveis imaginar em 1973, quando o engenheiro americano Martin Cooper criou o primeiro aparelho de telefonia móvel e ainda realizou a primeira ligação do então novíssimo dispositivo desenvolvido pela Motorola.

Para mostrar as diversas mudanças pelas quais essa invenção revolucionária passou, Miguel Colker, diretor da Araucária Agência Cultural, idealizou a exposição Celular 50, que traz ao público uma experiência totalmente inovadora, imersiva, sensorial e, acima de tudo, tecnológica, mostrando não só a história como as transformações sociais provocadas pelo telefone celular. “Queremos mostrar curiosidades e os impactos sociais e econômicos para o avanço da sociedade, de uma forma bem ampla, reflexiva e interativa”, ressalta Miguel, idealizador e criador da exposição.

Com abertura prevista para o mês de maio, a exposição está sendo montada no Museu do Amanhã, no Rio, e conta com diversas seções com recursos audiovisuais, tótens alfanuméricos, painéis e jogos em touch que trazem novidades e informações sobre o protagonista da revolução tecnológica mundial, passando da primeira ligação às próximas gerações. A narrativa perpassa seis seções: Buraco Negro, Mobilidade e Liberdade, Popularizacao e Individualizacao, Multiplicidade, Excesso e Labirinto de Possibilidades. Em cada uma, o público irá mergulhar em experiências que marcaram as gerações dos aparelhos celulares e seus devidos impactos, com um convite final a reflexão para o que ainda está por vir.

Os espectadores também terão a oportunidade de conhecer um protótipo original do DynaTAC 8000x, relíquia cedida pela empresa Dyna LLC, do inventor e “pai” do celular, Martin Cooper. Hoje, 5,22 bilhões de pessoas no mundo usam celulares, de 80 a 127 trilhões de palavras são trocadas todos os dias nos diversos aparelhos e, no Brasil, são 250 milhões de números de celulares.

A exposição Celular 50 é realizada pela Araucária Agência Cultural e o Festival HACKTUDO, em parceria com a Ostra Studio e o Museu do Amanhã, reconhecido e premiado internacionalmente por seu potencial de apresentar “futuros possíveis” para a sociedade. A concepção curatorial foi feita por Amarílis Lage, Marina Piquet, Rodrigo Franco, Larissa Canesso e Miguel Colker. Outros profissionais também foram importantes na realização da exposição, tais como o engenheiro Martin Cooper, considerado o “pai” do celular, o criativo Christian Rôças, ex-CEO do Porta dos Fundos e Facebook/Instagram, Paula Martini, Head de inovação do Museu do Amanhã, e Sil Bahia, co-diretora do Olabi.

