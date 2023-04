Seja para venda ou divulgação de produtos, os catálogos são itens essenciais para a decisão de compra do cliente. E saber como criar um novo catálogo com o PDFelement pode fazer toda a diferença para produzir um material único e atrativo, com total praticidade.

Para quem não conhece esse termo, o catálogo funciona como uma apresentação completa dos produtos que uma empresa deseja vender.

Nesse material, é preciso incluir todo tipo de informação que seja relevante para o cliente concluir a compra. Afinal, se as informações sobre as peças não estiverem bem claras, existe a chance de perder totalmente uma venda.

De modo geral, a criação desse modelo de catálogo é feita por softwares editores de arquivos para serem transformados em PDF. Existem diversas opções no mercado, e uma das mais famosas é da Wondershare PDFelement.

Por isso, se você está pensando em criar um catálogo para a sua empresa, aprenda como desenvolvê-lo com o PDFelement!

PDFelement: como funciona

O PDFelement é uma ferramenta de soluções simples e completas para tudo que envolve arquivos PDF.

Para utilizar o PDFelement, é preciso ter o software baixado no seu computador ou dispositivo móvel.

No PC, o programa é compatível com os sistemas Windows e macOS. Já na versão mobile, pode-se encontrar o aplicativo no Google Play ou App Store. Como um editor e conversor de PDFs, o programa apresenta recursos profissionais que facilitam todo o processo de criação e diagramação. A forma como os elementos estão diagramados numa página faz grande diferença, e pode trazer muitas vantagens ao ser feita corretamente.

Algumas das principais funções da ferramenta são:

Criar, editar e anotar PDF.

Converter, comprimir ou combinar PDF.

Assinar, proteger ou extrair dados de um PDF.

Formulário PDF.

Saiba como criar um novo catálogo com o PDFelement

Antes de começar a criar um novo catálogo para venda de produtos, é importante reunir suas principais informações.

Alguns dados que você pode incluir são: título do produto, imagens, textos descritivos, especificações técnicas e categorias, informações sobre preços e link para compra dos itens.

Esses são apenas elementos que podem servir de base para criação de seu catálogo. A depender do tipo de produto, pode-se incluir ou retirar mais informações.

Uma forma de organizar seu catálogo antes da versão final em PDF é utilizar programas como Google Docs ou Word. Se você sabe como fazer um índice no Google Docs, fica muito mais simples navegar por todas as informações necessárias.

A seguir, confira como criar um novo catálogo no PDFelement:

Passo 1: Baixar o programa

O primeiro passo é ter o PDFelement baixado e instalado no seu computador ou smartphone.

Para isso, acesse o site oficial da Wondershare e faça download do programa de acordo com o sistema operacional do PC. No dispositivo móvel, basta obter o software na App Store ou Google Play.

Com o programa aberto, clique em “Criador de PDF” no meu inicial.

Passo 2: Criar um novo catálogo em PDF

Na guia “Criador de PDF”, existem diversas possibilidades de criar um arquivo PDF.

É possível criar um documento PDF em branco, através do Word, de imagens, da área de transferência ou de arquivos HTML.

Já para criar um novo catálogo, recomenda-se abrir um documento em branco. Caso tenha sido utilizado um template, você pode abrir o arquivo diretamente no programa e esperar que a conversão seja feita em PDF.

Você pode trazer todo o conteúdo desenvolvido em um documento do Word ou Google Docs para a construção do seu catálogo.

Inclusive, uma funcionalidade recém lançada pelo PDFelement faz com que o seu PDF traga as configurações de capítulos de um documento e transforme essas informações em um sumário – tudo de maneira automática!

Na prática, mesmo que você saiba como criar um índice no Word ou Google Docs, pode apenas organizar o seu documento em capítulos e ativar a funcionalidade de sumário no PDFelement. O próprio software “lê” os dados e constrói um sumário, o que torna tudo mais prático.

Ainda falando sobre a montagem do catálogo, não se esqueça de incluir as informações de acordo com cada seção. E lembre-se de inserir os dados para contato como telefone, WhatsApp, endereço, e-mail e site na capa e contracapa.

Passo 3: Salvar o catálogo em PDF

Após inserir todos os dados do produto e sua empresa no template do catálogo, o último passo é salvar o arquivo PDF.

Para isso, clique em “Arquivo” localizado no canto superior esquerdo da tela. Depois clique em “salvar como” para ter a versão final do catálogo em PDF.

Fim! Através desses três passos simples, você pode criar um novo catálogo a qualquer momento.

Mais soluções com PDFelement

A possibilidade de criar um novo catálogo em PDF de forma fácil e rápida é somente um dos recursos do PDFelement.

O programa desenvolvido pela Wondershare oferece funções facilitadoras para inúmeras áreas de atuação e atividades que necessitam do documento PDF, de edição de arquivos até a conversão para diferentes formatos.

Seja para educadores, donos de negócio, médicos, profissionais de TI ou entre outros, os recursos para PDF podem otimizar sua rotina de trabalho.

Assim, se você precisa colocar em prática a sua criatividade, seja para um catálogo ou qualquer outro material, conheça o PDFelement hoje mesmo!