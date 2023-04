No último domingo aconteceu a grande final da da IEM Rio 2023, competição de Counter- Strike: Global Offensive que foi sediada na Jeunesse Arena, que trouxe para terras brasileiras uma das maiores competições de esports do mundo. O embate foi travado entre a campeã francesa Vitality e a organização norueguesa, Heroic, que ficou com o segundo lugar da competição, repetindo a vice-liderança da edição do ano anterior no mesmo local.

Até porque no ano passado ocorreu o IEM RIO MAJOR 2022, a Heroic mesmo ficando em 2º lugar ainda faturou cerca R$815 mil reais no evento que é o mundial de CS: GO. Na mais recente edição do IEM RIO 2023, no total, o evento conseguiu movimentar cerca de R$ 1,2 milhão. Sendo que desta quantia o total de R$500 mil ficou com a campeã Vitality.

Brasileiros marcam presença no IEM RIO 2023

A partida que consagrou a equipe Vitality como vencedora do IEM Rio 2023 finalizou com o placar de 2 a 0 sem dar chances ao adversário norueguesa. A grande final contou ainda com o showmatch, partida amistosa entre equipes de atletas da casa, que foi composta por FalleN, KSCERATO, VINI, TACO e Insani.

Os jogadores que representavam o Brasil, não foram páreo para equipe Mundo que venceu de 16 x 8. Falando no Brasil, até tivemos representantes de nosso país, MIBR e FURIA foram as equipes brasileiras que marcaram presença no evento. A MIBR saiu já na fase de grupos sem marcar uma vitória, e a FURIA chegou até as quartas de final, porém perdeu para a Heroic por 2 a 1 deixando a competição.

Ainda que a premiação da edição deste ano tenha sido menor por se tratar de um evento de meio de temporada, diferente da edição passada que se tratava de um mundial, os valores continuam bem altos. O prêmio do time que ergueu o troféu do campeonato de CS:GO deste ano foi equivalente a R$500 mil, onde a Vitality garantiu também a vaga de forma direta para o IEM Cologne 2023.

Este evento que acontece em solo alemão, é um evento conhecido por ser bem tradicional pela comunidade do jogo. Sediado na Alemanha, o IEM Cologne 2023 está marcado para acontecer entre os dias 25 de julho a 6 de agosto, concentrando o total de 24 equipes para disputar a quantia total de premiações de US$ 1 milhão.

Organizadores consideram fazer mais eventos em outros locais do Brasil

Após o sucesso que foram estas duas edições sediadas no Rio de Janeiro, o evento, que é organizado pela ESL, estima realizar futuros eventos de CS: GO em outras regiões do Brasil. Isto porque os organizadores do evento foram positivamente surpreendidos pela a audiência e o acolhimento do público brasileiro na edição do IEM Rio 2022.

Durante todas as etapas da competição, o público se manteve intenso e constante tanto de forma presencial, como também online. O título da edição IEM Rio 2022 foi conquistado pela equipe russa, Outsiders, que faturou a quantia expressiva de 500 mil dólares (aproximadamente 2,5 milhões de reais).

Em entrevista, Marc W. Kristensen, que ocupa a posição de Chefe do Ecossistemas de Games da ESL, falou do que presenciou dos eventos realizados no Brasil e sobre o carinho e conexão que os brasileiros possuem não apenas com Counter- Strike: Global Offensive, mas também na versão mais antiga do jogo, o 1.6. Salientou também que os brasileiros sempre foram bem no cenário competitivo de CS: GO, ressaltou a equipe brasileira FURIA, como a equipe que no momento mais se destaca.

O dinamarques Marc W. Kristensen também falou sobre como é o cenário brasileiro da perspectiva de um organizador que realiza eventos em diferentes países do mundo. É possível perceber que há diferentes culturas com os eventos de CS: GO que são realizados Alemanha (Colônia) e na Polônia (Katowice), contudo o Brasil tem algo diferente que segundo Marc, que esteve pela primeira vez no Brasil na estreia da primeira edição do IEM Rio e comentou que não tem muitos locais onde se sinta a energia que o público daqui emane, destacando e a animação e engajamento dos torcedores brasileiros.

Além de regiões como o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, que foram sedes de eventos de CS: GO, os organizadores também cogitam levar entretenimento para outros locais do Brasil. Curitiba foi um dos locais onde Marc citou como um local possível de acontecer, pela alta demanda existente. Para encerrar, ele conclui dizendo que não está realizando nenhum tipo de promessa, mas que estão sim buscando novos lugares que cumpra as necessidades requeridas para efetivar um evento de sucesso.