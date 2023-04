(Divulgação)

O objetivo da equipe do Jogos 360 é oferecer ao usuário a melhor experiência possível.

Uma das estratégias é adquirir a exclusividade por determinados games e, desta forma, poder entregar um produto com mais qualidade e cada vez mais “limpo”, com menos anúncios.

Paulo Stenzel, head de marketing da 7Graus – editora criadora e responsável pelo Jogos 360 – explica que a parceria com os criadores pode se dar através da compra direta ou no sistema Revenue Share (compartilhamento de receita). “Não foi criado um modelo único para ser aplicado em todas os casos. Depende sempre da negociação. Mas podemos comprar os jogos para termos em exclusividade ou trabalhamos com Revenue Share, que também pode ser variável de acordo com o quanto o jogo já é conhecido ou não” afirma Stenzel.

Com essas opções, a intenção da plataforma é tornar o negócio mais vantajoso e melhor controlado pelas produtoras e também reduzir a frequência de anúncios que aparecem para os jogadores. “Antes, em alguns jogos, tínhamos os anúncios do próprio jogo e os anúncios do Jogos 360, o que podia criar uma má experiência de jogabilidade”, completa a 7Graus.

Mais novidades

Após 15 anos de atividades, Jogos 360 também está passando por um rebranding, que inclui a implementação do Dark Mode como versão principal do site para quem tenha o sistema operativo configurado para essa opção. Isso ajuda a reduzir a fadiga ocular e melhorar a legibilidade em ambientes com pouca luz. Além disso, dependendo do dispositivo utilizado, o Dark Mode pode poupar de 5% até 60% de energia quando comparado com as versões que exigem mais pixeis iluminados. A opção de passar para o Light Mode continua existindo.

Outra novidade é o sistema ativo de rastreamento de bugs. O algoritmo desenvolvido pela 7Graus permite que a equipe técnica seja notificada em tempo real sobre qualquer problema em qualquer um dos milhares de jogos do site em tempo real.

Alguns jogos também foram removidos da plataforma. “A lógica do mercado de jogos gratuitos sempre passou muito pela quantidade de jogos. A partir de agora, o Jogos 360 está apostando mais na qualidade. Dessa forma, depois de uma revisão criteriosa, todos os games que não ofereciam uma boa experiência para os jogadores foram eliminados”, afirma Paulo Stenzel.

Uma das alterações que terá maior impacto para os usuários é a redução na frequência de publicidade. O head de marketing da 7Graus explica que “a receita gerada pela publicidade é fundamental para manter o bom funcionamento das plataformas gratuitas. Porém, o excesso de anúncios durante o jogo afeta a jogabilidade e torna a experiência frustrante. Por isso, os anúncios apresentados durante os jogos foram reduzidos ao mínimo possível”.

A partir de agora os usuários também contam com a possibilidade de guardar os jogos em uma lista de favoritos – cada jogador poderá ter a sua área pessoal e ter sempre disponível a sua lista de jogos favoritos. Isto vai tornar mais rápido e fácil para o jogador encontrar os jogos que gosta mais entre as milhares de opções.

Também foi implementado o acesso fácil à lista de jogos recentes. Mesmo que não tenha salvado como favorito, qualquer jogador pode facilmente encontrar os jogos com os quais interagiu mais recentemente.

Através dos vídeos com preview, os jogadores não precisarão mais entrar em determinado jogo pra conhecê-lo. Basta passar o mouse sobre o thumbnail para ver um vídeo.

Segundo Paulo Stenzel, “todas as alterações foram feitas com o foco nos usuários. Acreditamos muito que elas vão melhorar a jogabilidade e ampliar popularizar ainda mais o Jogos 360”.

Sobre Jogos 360 e a 7Graus

Criado em 2008, Jogos 360 é uma das principais plataformas de jogos gratuitos do Brasil, com média diária de 150 mil visitas únicas que, somadas, jogam mais de 24 milhões de vezes por mês.

O site é um dos produtos da 7Graus, mediatech portuguesa que é líder em mídia na Internet especializada na criação e distribuição de conteúdos gratuitos que ajudam a vida das pessoas de diferentes maneiras. A empresa gerencia mais de 60 sites relacionados à Educação, Cultura, Carreira, Finanças e Tecnologia, incluindo os populares entre os brasileiros Dicio, Pensador, Calendarr, sinonimos.com.br, todamateria.com.br e antonimos.com.br.