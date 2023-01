Se você deseja saber como ganhar curtidas no Instagram, então encontrou o artigo certo! Elaboramos para você este guia completo com as principais dicas que vão te fazer aumentar as curtidas em seu perfil com sucesso. Acompanhe:

Mesmo que o número de usuários ativos do Instagram continue a crescer, saber como ganhar curtidas no instagram ainda é um desafio.

Felizmente, há um sistema com algumas coisas que você pode fazer para aumentar as chances de ter sucesso e ganhar mais curtidas nas publicações no Instagram, ou instalikes, além de seguidores para seu perfil. Aqui neste artigo estão algumas dicas para isso:

Como fazer seu perfil no Instagram mais atraente para os seguidores nas redes sociais?

Embora as redes sociais mudem constantemente, algumas coisas permanecem iguais no que diz respeito a conta, usuário, e maneiras de fazer posts ou administrar conteúdos. Uma dessas coisas é que os perfis com mais seguidores da internet são aqueles que apresentam um tema ou um conteúdo atraente e de qualidade.

Se você quer ganhar ou comprar curtidas Instagram, precisa fazer o seu perfil atrativo para os seus futuros seguidores brasileiros. Fazer um post com uma foto legal, usar a hashtag correta, pode ser uma forma de ter mais visualizações e ganhar curtidas no Instagram, ou likes, como preferir chamar. Veja o passo a passo com algumas dicas para isso:

Use uma boa imagem de perfil para sua rede social; Contas de usuários com uma foto legal, por sua vez, atingem mais seguidores, curtidas, e têm um número melhor em suas publicações.

Coloque uma descrição interessante;

Escolha as melhores fotos para postar, que darão mais likes;

Use hashtags relevantes com o código certo;

Curta e comente nas fotos dos outros.

Como usar os recursos do Instagram para ganhar mais Curtidas na rede social?

Usar os recursos corretamente é um jeito de saber como ganhar curtidas no Instagram, seus seguidores não percebem, mas é uma boa estratégia.

Das dicas que temos, as hashtags são uma ótima maneira de categorizar seu conteúdo e permitir que as pessoas o encontrem e se tornem seguidores. Quanto mais específico for o seu nicho, melhor sua opção.

Isso significa que você deve usar hashtags específicas para o seu nicho e ter um conjunto de hashtags que você usa em todas as suas postagens. Obtenha não só curtidas grátis, mas também ganhe seguidores que te trarão curtidas orgânicas. Cada novo número conta.

1. Usando as legendas

As legendas são importantes porque elas dão contexto às suas imagens e ajudam a contar uma história na plataforma. Muitas curtidas no instagram surgem em sua conta de usuários que gostam das suas publicações como um todo. Posts genéricos ou apenas um post fora dos conteúdos normais, uma foto sem contexto, pode confundir o alcance de novos perfis.

Quando você está criando uma legenda, pense sobre o que está querendo dizer com a imagem e quais palavras podem ajudar a transmitir essa mensagem. Também é importante lembrar de usar palavras-chave nas suas legendas, pois isso ajudará as pessoas a encontrarem o seu conteúdo e você vai ganhar comentários.

2. Usando as imagens

As imagens são uma ótima maneira de chamar a atenção das pessoas para o seu conteúdo. Quando você está escolhendo uma imagem para o feed, tente escolher algo que seja seguro: visualmente atraente e que transmita a mensagem que você quer passar.

Também é importante lembrar de usar as hashtags nas suas imagens, para que elas possam ser encontradas pelas pessoas.

3. Usando os vídeos

Os vídeos são uma ótima maneira de mostrar o seu produto ou serviço em ação e de contar uma história. Eles também são ótimos para mostrar a personalidade da sua marca.

Quando você está criando um vídeo, tente focar em algo que seja interessante e informativo, para que as pessoas realmente gostem do conteúdo e o resultado sejam boas interações.

4. Usando os stories

Os instagram stories são uma ótima maneira de mostrar o seu dia-a-dia e de contar uma história. Eles também são ótimos para mostrar a personalidade da sua marca. Quando você está criando um story, tente focar em algo que seja interessante e informativo, para que as pessoas realmente gostem do conteúdo.

Ganhar mais curtidas no Instagram por meio do engajamento

Usar seu engajamento ativamente e o algoritmo para ganhar mais curtidas no Instagram também funciona.

As pessoas certas para seguir são aquelas que têm um perfil semelhante ao seu ou que estão interessadas no mesmo tipo de conteúdo que você. Para encontrá-las, você pode pesquisar por uma publicação com hashtags específicas ou procurar por outros usuários que estejam falando sobre o mesmo assunto.

5. Curtir as fotos certas

As fotos certas para curtir são aquelas em que você realmente tem algo a dizer. Seja um elogio sincero, uma crítica construtiva ou apenas um comentário engraçado, curtir as fotos certas vai ajudar as pessoas a perceberem que você é uma pessoa interessante e vale a pena segui-lo.

Contas com posts ou publicações que chamem a atenção do usuário, causam mais interações a cada foto, de forma que os conteúdos, por sua vez, garantem likes, interações, e crescimento de longo alcance para o feed da sua marca.

6. Comentar nas fotos certas

As fotos certas para comentar são aquelas em que você tem algo relevante para dizer. Seja útil, informativo ou divertido, seus comentários devem acrescentar algo à conversa e não apenas repetir o que já foi dito antes.

7. Marcar as pessoas certas

As pessoas certas para marcar são aquelas que estão relacionadas à foto ou ao conteúdo da sua postagem. Isso inclui amigos, familiares, colegas de trabalho e outras pessoas que possam ter interesse no que você está postando.

8. Utilizar a ferramenta de geolocalização

A ferramenta de geolocalização é uma ótima maneira de ajudar as pessoas a encontrarem o seu conteúdo. Ao marcar sua localização nas suas postagens, você estará permitindo que as pessoas vejam onde você está e o que está acontecendo ao seu redor.

9. Utilizar os anúncios certos

Os anúncios certos para utilizar são aqueles que têm um objetivo específico e são relevantes para o seu público-alvo. Além disso, eles devem ser bem escritos e conter imagens atraentes para chamar a atenção das pessoas.

Promovendo suas postagens do Instagram para ganhar mais Curtidas

Os anúncios no Instagram são uma ótima maneira de promover seu conteúdo para um público maior. Os anúncios permitem que você segmente seu público-alvo e escolha onde e quando sua postagem será exibida.

Além disso, os anúncios no Instagram também permitem que você use call-to-action, o que pode ajudar a melhorar as taxas de cliques e conversões.

Analise o desempenho de suas postagens para aumentar as Curtidas

O Instagram Insights é uma ferramenta gratuita que fornece métricas detalhadas sobre o desempenho de suas postagens e foca no crescimento e no uso de estratégias para mais interação e, além de ganhar curtidas, tem ferramentas de entrega de grande parte com mais importância para cada publicação de qualidade na plataforma.

Para acessar seus insights, vá para o perfil do seu negócio e toque no ícone de menu no canto superior direito. Em seguida, toque em “Insights”.

Aqui você verá um resumo das métricas mais importantes, como alcance, impressões e engajamento. Você também pode ver como esses números mudaram ao longo do tempo e comparar o desempenho de suas postagens.

Além disso, o Insights do Instagram fornece dados demográficos detalhados sobre quem está vendo suas postagens. Isso inclui informações como a idade, o sexo e a localização dos seus seguidores.

Esses dados podem ser extremamente úteis para otimizar seu conteúdo e garantir que esteja atingindo o público-alvo certo.

10. Analisando o engajamento

Além de usar o Insights do Instagram para ver como suas postagens estão performando, você também pode analisar manualmente o engajamento de sua audiência. Para fazer isso, basta olhar para as métricas de engajamento de cada postagem, como curtidas, comentários e compartilhamentos.

Isso lhe dará uma idéia do tipo de conteúdo que seus seguidores estão realmente curtindo e interagindo. Você também pode ver quais postagens estão gerando mais tráfego para o seu site ou blog, usando a ferramenta de análise do Instagram. Esses dados são extremamente úteis.

Conclusão

Pegue seu telefone, use seu e-mail, faça login com sua senha no Instagram, e comece agora mesmo! Atingir mais visibilidade de forma orgânica e legal exige tempo e dedicação, muita troca e contar com uma página que te ajude a ganhar mais curtidas no Instagram. Por isso, mãos à obra!