Divulgação WhatsApp

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (7) um pacote com novos recursos para quem usa o “Status” do aplicativo. Nas próximas semanas, os usuários poderão reagir com emojis, postar áudios, selecionar quem pode visualizar o Status, entre outras novidades. Confira:

Status de voz

Permite compartilhar áudio de até 30 minutos com familiares e amigos. “O status de voz pode ser usado para enviar atualizações mais pessoais, especialmente se você se sente mais confortável falando do que escrevendo”, disse a empresa.

Reações

Assim como no Instagram, ao deslizar o dedo para cima, o usuário poderá reagir com uma das oito figurinhas disponíveis. A empresa lembra que os usuários “ainda podem responder a um status com texto, mensagens de voz, figurinha e outros recursos.

Privacidade

A pessoa pode atualizar as configurações do recurso e definir quem pode visualizar cada Status que postar. Será possível definir: “meus contatos”, “meus contatos, exceto…” ou “Compartilhar somente com…”

Prévias de links

Ao publicar o link de uma matéria no Status, você terá uma prévia visual do conteúdo.



Círculo de status

A partir de agora, você pode visualizar status diretamente na lista de conversas. “O círculo será exibido em volta da foto do perfil do seu contato sempre que essa pessoa compartilhar uma atualização de status”. Esse recurso já está disponível para algumas pessoas.

Por que não aparece para mim?

O WhatsApp costuma liberar novos recursos aos poucos e, por isso, é possível que as novidades não estejam disponíveis para todos assim que são anunciadas.