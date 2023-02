Divulgação/Assessoria de Imprensa

A IronCup, competição de robótica realizada todos os anos pelo Inatel, em parceria com a RoboCore, chega a sua 7ª edição com a expectativa de reunir estudantes de graduação e ensino médio de todo o país em 3 dias de batalhas eletrizantes em Santa Rita do Sapucaí (MG). Este ano, o evento volta a acontecer no final de fevereiro, nos dias 24, 25 e 26 (logo depois do Carnaval), antecedendo a Semana dos cursos de Automação e Engenharia Elétrica (IWCAE2).

O evento começa na sexta-feira com a chegada das equipes e a inspeção dos robôs e warm up. As competições acontecem no sábado, das 10h às 20h. No domingo, serão realizadas as finais e a premiação. Este ano, a disputa será dividida em 14 categorias nas modalidades Sumô, Combate, Robô Trekking, Seguidor de Linha e Futebol. A novidade é a categoria Perseguidor de Linha, que envolve uma disputa entre dois robôs seguidores de linha, simulando uma corrida.

“A criação dessa nova categoria foi inspirada em uma participação que o Inatel teve em uma competição na Colômbia. Vimos essa categoria lá e achamos muito interessante. Estamos inaugurando ela no Brasil, na IronCup 2023. Nossa expectativa é que essa categoria venha trazer novos campeões e que ela seja replicada, não só nas próximas edições, como em outras competições pelo país”, explica o coordenador do evento, o professor Wanderson Saldanha.

Estão previstas a participação de estudantes de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Acre e Pernambuco. Ao todo, serão 381 competidores, divididos em 31 equipes. A equipe de robótica do Inatel, Robotbulls, vai participar de todas as categorias, exceto a Combate Bleetle. “Para 2023, a expectativa é 100% positiva, teremos o evento aberto, com a visitação gratuita e está todo mundo convidado”, acrescenta Saldanha.

Desde 2018, a IronCup integra o calendário oficial da RoboCore, empresa pioneira no desenvolvimento da robótica nacional, que realiza eventos na área há mais de 10 anos e é apoiadora da competição. A competição é certificada pela All Japan Robot Sumo Tournament, competição mundial de robôs, realizada todos os anos no Japão. As disputas são abertas ao público em geral e acontecerão no campus do Inatel em Santa Rita do Sapucaí. Haverá praça de alimentação com Food Trucks.

Clique para conferir a programação