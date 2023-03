Reprodução de vídeo / GNT

A cantora sertaneja Simaria respondeu as críticas que sofreu após sua polêmica participação no programa ‘Que História É Essa, Porchat?’. As declarações ocorreram durante uma entrevista ao vivo com a socialite Narcisa Tamborindeguy, na quinta-feira (16).

Na quarta-feira (15), no programa de Fábio Porchat, Simaria teria simulado uma briga com o comediante. Na cena, deu-lhe um soco e o empurrou. Porchat declarou que era tudo combinado. Mesmo assim, a situação gerou um climão. E a cantora foi bastante criticada nas redes sociais.

“Eu sou muito autêntica mesmo. Eu sempre falo a verdade e o que penso”, disse Simaria para Narcisa, em referência às críticas após a situação com Porchat. “As pessoas olham no meu olho e já sentem essa verdade. É é por isso que levo tanta porrada. Porque eu falo tudo o que eu penso”, afirmou a irmã de Simone.