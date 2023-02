Divulgação

O ator Oh Yeong-su, que interpreta o jogador 001 na série Round 6, da Netflix, teria admitido alguma culpa após ser acusado de assediar sexualmente uma mulher de 22 anos em 2017, segundo o Hollywood Reporter.

Ainda segundo a revista, o ator se manifestou no primeiro dia de julgamento na corte da Coreia do Sul. “Eu sinto muito, acho que me comportei mal”, disse Yeong-su, de 78 anos, a jornalistas na porta do tribunal.

A denúncia foi apresentada por uma mulher em dezembro de 2021. Após ter sido encerrado poucos meses depois, o Ministério Público de Suwon reabriu o caso depois de uma apelação da vítima.

Ele chegou a ser preso, mas negava as acusações. A rede de televisão JTBC disse que Oh Yeong-Su “andou de mãos dadas com a mulher para mostrar o caminho ao redor de um lago” e que, embora o ator tenha pedido desculpas, não admitiu culpa até então.

Yeong-su foi vencedor do Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pela série Round 6, da Netflix. Também ficou conhecido por viver um monge no filme Primavera, Verão, Outono, Inverno… e Primavera, de Kim Ki-duk, que estreou em 2003.