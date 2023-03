Eddie Murphy como Akeem em ‘Um Príncipe em Nova York’ (Reprodução)

Para sábado (dia 1º), a pedida não poderia ser outra que não uma maratona de comédia, já que na data é celebrado o Dia da Mentira. Para não passar em branco, o Telecine Fun preparou um especial que faz qualquer pessoa morrer de rir. O pontapé inicial é com o clássico ‘Curtindo a Vida Adoidado’, às 18h35. Na sequência, às 20h25, Jim Carrey arranca muitos risos com ‘O Mentiroso’. Eddie Murphy aquece o coração da audiência com ‘Um Príncipe em Nova York’, que vai ao ar às 22h. A comédia sul-coreana ‘A Candidata Honesta’ fecha a programação, à meia-noite.

Especial Dia da Mentira

No Telecine Fun, dia 1º, a partir das 18h35.

Curtindo a Vida Adoidado (1986)

No Telecine Fun, dia 1º, às 18h35. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Ferris cria desculpas inusitadas para faltar à aula e curtir com seus amigos e namorada. Mas ele não consegue convencer o diretor de sua escola, que tenta desmascará-lo.

Direção: John Hughes

Elenco: Matthew Broderick, Alan Ruck, Mia Sara, Charlie Sheen

Comédia |12 anos | USA | 102’

O Mentiroso (1997)

No Telecine Fun, dia 1º, às 20h25. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Frustrado com as mentiras do pai, Max faz o pedido de que por um dia ele só fale verdades. O desejo se torna realidade e Fletcher passa por problemas sem mentir.

Direção: Tom Shadyac

Elenco: Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper

Comédia |Livre | USA | 85’

Um Príncipe em Nova York (1988)

No Telecine Fun, dia 1º, às 22h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Akeem, um príncipe de um país africano, vai para os Estados Unidos para encontrar seu verdadeiro amor. Com seu fiel amigo, Semmi, eles vivem grandes aventuras.

Direção: John Landis

Elenco: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones

Comédia |14 anos | USA | 114’

A Candidata Honesta (2020)

No Telecine Fun, dia 1º, à 00h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Sang-sook é uma política popular. Apesar de ser uma mentirosa, está perto de se reeleger. Quando ela perde a capacidade de mentir, sua vida passa por uma reviravolta.

Direção: You-Jeong Jang

Elenco: Mi-Ran Ra, Son Jong-Hak, Jo Han-Chul

Comédia |12 anos | KOR | 101’