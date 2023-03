Cara de Sapato e MC Guimé (fotos: Reprodução de vídeo / TV Globo)

Os participantes Cara de Sapato e MC Guimê foram eliminados do ‘Big Brother Brasil’ 23 na noite desta quinta-feira (16). Segundo a produção do programa, os dois assediado a mexicana Dania Mendez na festa da última quarta-feira (15). Dania entrou como convidada na casa.

Antes da Prova do Líder desta quinta, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou as duas eliminações. “Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante… e, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites”, disse ele, para em seguida pedir que os dois deixassem a casa.

Guimê e Sapato afirmaram que não sabem o que aconteceu. Eles se retiraram e a visitante chorou muito. “Não tem nada a ver com o que você falou, é uma decisão nossa. Não foi tomada por nada que você disse. Essa culpa não é sua. Fique tranquila, a gente não quer ver você chorando”, disse Schmidt.

Nesta quinta, o programa mostrou um vídeo de Dania no confessionário em que a ela falou sobre a situação: “Sapatito tentou me beijar. Estou tranquila, não esperava, foi muito rápido. Foi um beijo que eu não esperava (…) Ele estava bêbado, não fez na má intenção (…) Qualquer situação em que eu me sentir desconfortável, avisarei”, disse ela, que também falou sobre Guimê: “Estava bêbada, mas não sou boba”.