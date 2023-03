Divulgação / TV Globo

O narrador e jornalista Cléber Machado foi demitido nesta quarta-feira (22) do quadro da TV Globo. A informação é do colunista Daniel Vaquer, do site Notícias da TV. Machado estava na emissora desde 1988.

A demissão faz parte de um processo de renovação na área esportiva. O narrador Jota Júnior, que fazia jogos pelo SporTV, o canal esportivo por assinatura da Globo, foi demitido na última semana. Na terça-feira, a emissora acabou com o quadro “Central do Apito” e dispensou os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo.

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo”, disse a emissora, em nota. “Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol. O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro”, concluiu.

Nas redes sociais, Cléber Machado se posicionou. “Foram 35 anos… de muito aprendizado, e ampla cobertura nos principais eventos do Brasil e do Mundo: 9 Copas do Mundo, 9 Olimpíadas, Finais marcantes de Futebol Nacional e Internacional, várias coberturas de Carnaval em SP e RJ. Mas a vida segue, e outras portas abertas virão!”, escreveu ele, no Twitter.

Cléber Machado foi, durante muitos anos, o “narrador nº 2” da Globo, atrás apenas de Galvão Bueno – que se aposentou da emissora ao fim de 2022. Machado fazia principalmente jogos de equipes paulistas, mas também realizou outras coberturas, como Copas do Mundo, Olimpíadas e Fórmula 1 – é dele a narração “Hoje não, hoje não… hoje sim” no GP da Áustria em 2000, quando Rubens Barrichello entregou a vitória (que seria sua primeira na F1) a Michael Schumacher. Também apresentou programas como o ‘Bem, Amigos’, do SporTV.

Nos últimos tempos, Cléber Machado vinha perdendo espaço nas transmissões esportivas do canal. Ele chegou a ficar de fora da equipe que viajou para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.