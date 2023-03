Franklin de Freitas

O cantor Ed Sheeran, 32, contou no The Jonathan Ross Show que, enquanto enfrentava problemas como o diagnóstico de câncer da mulher, Cherry Seaborn, drogas, baixa autoestima e lidava com o luto da perda do amigo, Jamal Edwards, pediu ajuda para o também cantor Robbie Williams.

Durante a participação no programa, Ed explicou que tomou essa iniciativa, pois estava assistindo ao documentário sobre a vida de Williams e percebeu semelhanças.

“Eu vi [o documentário sobre] Robbie Williams, e me lembro de assistir na TV e sua ascensão à fama na carreira solo. Senti que ele era bastante parecido comigo em termos de trajetória e nos locais em que estava fazendo sucesso e o quanto isso o fez sentir isolado; também como ele tinha um problema com seu peso, com drogas, com álcool. Eu estava assistindo essa coisa tipo, ‘Cara, ele passou exatamente pelo que eu acabei de passar'”, detalhou.

“Eu sinto que este é o único ponto sobre ter coisas adultas acontecendo com você. É você perceber que todo mundo está passando exatamente pela mesma coisa – eu realmente não conversei com ninguém sobre isso… Você nunca sabe o que está acontecendo com alguém.”.

Ed então revelou que entrou em contato com Williams por e-mail. “Eu mandei um e-mail para ele e disse, ‘Seu documentário me fez sentir menos isolado.’ E ele disse, ‘Ironicamente, esse e-mail me fez sentir menos isolado.’ É bom falar sobre as coisas.”

Nas redes sociais o britânico fez uma homenagem a Jamal Edwards ao completar um ano da morte do amigo de 31 anos.