Divulgação

A família de Tom Sizemore atualizou nesta terça, 28, o estado de saúde do ator, de 61 anos, que sofreu um aneurisma cerebral e está em coma desde o dia 18 de fevereiro. Ao jornal britânico The Guardian, um representante do artista revela o diagnóstico dado pela equipe médica.

“Hoje os médicos informaram à sua família que não há mais esperança e recomendaram a decisão do fim da vida. A família está agora decidindo sobre questões de fim de vida e uma nova declaração será emitida na quarta-feira”, informou o porta-voz Charles Lago.

Lago ainda pediu respeito, visto que tem sido um momento difícil para a família de Tom. “Pedimos privacidade para sua família durante este período difícil e eles desejam agradecer a todos pelas centenas de mensagens de apoio e orações recebidas. Este tem sido um momento difícil para eles.”

Sizemore é lembrado pelo seu papel em O Resgate do Soldado Ryan como o sargento Michael Horvath e em Passageiro 57, interpretando o personagem Sly Delvecchio.