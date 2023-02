Reprodução

Nas redes sociais, fãs da banda inglesa Queen lembraram neste sábado (18) da última aparição pública do vocalista da banda, Freddie Mercury, ocorrida exatos 33 anos antes.

Em 18 de fevereiro de 1990, o Queen recebeu o Prémio de Contribuição Outstanding no Brit Awards. O guitarrista Brian May fez o discurso, e Mercury encerrou com um “Muito obrigado”. Nunca mais foi visto em público. A festa aconteceu no Groucho Club no Soho.

A aparência física de Mercury já alimentava especulações sobre seu estado de saúde. O cantor já havia contraído o vírus da aids, possivelmente em 1987, mas não falava oficialmente a respeito. De 1987 a 1990, dia de sua última aparição, Mercury lançou um disco com a cantora de ópera espanhola Montserrat Caballé. E o Queen lançou ‘The Miracle’, em 1989. Ainda lançaria ‘Innuendo’, em 1991. Freddie chegou a aparecer em dois videoclipes de músicas desse disco, ‘These Are the Days of out Lives’ e ‘I’m Gonna Slightly Mad’, já bem mais magro.

Mercury correu em decorrências de complicações da aids em 24 de novembro de 1991. No dia anterior, foi divulgado na imprensa um comunicado no qual o cantor admitia ser portador do vírus.