Gene Simmons (à esquerda)

No Twitter, Gene Simmons tranquilizou os fãs que se preocuparam com as imagens do artista passando mal no palco, durante show do Kiss em Manaus, nesta quarta-feira, 12. Devido ao intenso calor do local, o guitarrista precisou interromper a apresentação.

“Obrigado pelos votos de felicidades. Estou bem. Ontem, no Estádio de Manaus, no Brasil, senti fraqueza devido à desidratação. Paramos por cerca de cinco minutos, bebi um pouco de água e tudo ficou bem. Nada sério. Amanhã, Estádio de Bogotá. Vejo você lá”, escreveu o músico nesta quinta-feira, 13.

Gene repostou uma notícia sobre o momento e enfatizou que a situação não era motivo de preocupação: “Ok, crianças. Não é grande coisa. Obrigado pela preocupação. Ontem à noite, tocamos no Estádio de Manaus, no Brasil”. “A umidade e a temperatura estavam nas alturas. Eu estava desidratado e fui forçado a sentar para uma música. Voltamos ao palco em 5 minutos e terminamos o show”, enfatizou.

A banda está em turnê pela América do Sul. Nos próximos dias, o Kiss irá se apresentar em Bogotá, na Colômbia, Brasília, Belo Horizonte e Florianópolis. No dia 22, o grupo participa do festival Monsters of Rock, em São Paulo.