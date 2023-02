Reprodução / Instagram

A atriz e influenciadora Jade Picon usou as redes sociais para negar um suposto beijo entre ela e o ator José Loreto em um camarote da Sapucaí. Em uma caixa de perguntas aberta no story do Instagram, um seguidor perguntou se houve muitas fake news no carnaval. A atriz da novela Travessia, por sua vez, respondeu que não precisa da época de festas para sofrer com notícias inverídicas e disse ter receio de dar entrevistas.

“Não precisa nem de Carnaval para ter fake news envolvendo o meu nome. Já me acostumei. Por isso que muitas vezes sou receosa em dar uma entrevista, participar de podcast… Porque tudo é usado contra mim. Não estou me vitimizando, mas dá uma canseira. Já apanhei tanto. Não tem o que fazer”, desabafou a influenciadora.

E completou: “Ossos do ofício… Chega um momento que você já passou por tanta coisa que você desmorona ou se fortalece. Eu escolho a segunda opção.”

Jade aproveitou para falar sobre a novela e mostrar os bastidores antes de entrar em cena. Ela vive a personagem Chiara na novela da Globo e divide cenas com o namorado Ari, interpretado por Chay Suede. Na trama, é filha de Guerra, vivido por Humberto Martins.