O diretor James Gunn confirmou nesta quarta-feira (15) que vai dirigir um novo filme do Superman. A confirmação foi feita no perfil do do cineasta no Twitter. O filme deverá se chamar ‘Superman: Legado’ e tem data de lançamento prevista para 11 de julho de 2025.

“Sim, eu vou dirigir Superman: Legacy. Há pouco menos de um ano, vi uma maneira de fazer isso, de várias maneiras centrada na herança do Superman – como seus pais aristocráticos kryptonianos e seus pais fazendeiros do Kansas informam quem ele é e as escolhas que faz”, escreveu ele, no Twitter.

Gunn se consagrou como diretor dos dois filmes de ‘Guardiões da Galáxia’, da Marvel. Ele foi contratado em 2022 pela Warner – estúdio que produz os filmes de heróis da DC Comics – para dar um novo rumo ao universo estendido dos quadrinhos da editora no cinema. Mas causou polêmica ao descartar muito do que havia sido feito até então. Uma das controvérsias foi o descarte do ator Henry Cavill, que interpretou o Superman em vários filmes nos últimos 10 anos. O novo filme será um reboot do personagem e terá um novo ator no papel.