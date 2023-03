(MC Guimê, participante do BBB23/ crédito Globo/Paulo Belote)

O cantor MC Guimê se posicionou nesta sexta-feira (17) nas redes sociais para comentar sua eliminação do ‘Big Brother Brasil 23’ na noite da última quinta-feira (16). Ele o e lutador Cara de Sapato assediaram a mexicana Dania Mendez na festa da última quarta-feira (15). Dania entrou como convidada na casa. O cantor admite que errou no episódio. A mexicana, por sua vez, saiu da casa nesta sexta-feira.

“Boa tarde, Brasil, boa tarde, Instagram. Tô aqui pra dizer que sim, vou me pronunciar oficialmente até hoje no fim do dia. Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira, na festa do BBB23. A minha eliminação ontem também. Tô de coração partido, mesmo. Ainda tô processando tudo o que rolou. São muitas informações, tô muito chateado pelo momento”, disse ele, em um vídeo no Instagram. “E vou me pronunciar oficialmente, vocês poderão ver mais as minhas palavras. Vou contar sobre isso e reconhecerei minhas falhas, tenho coração humilde e aberto para reconhecer meus erros quando preciso e sei que errei”.

Em outro vídeo nas redes sociais, o cantor pediu desculpas a Dania, Lexa e Bruna. “Esprto que a Lexa me perdoe. E espero que vocês também me perdoem”, falou. “Acredito que com nossos erros a gente pode aprender e evoluir. O BBB era um grande sonho para mim, estou muito triste pelo que ocorreu, mas entendo a posição do programa”.

Na edição ao vivo, o programa exibiu a cena em que MC Guimê passa a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repele o gesto. Depois, as imagens mostram o lutador Cara de Sapato beijando a participante, que não retribui e dá leves tapas nas costelas dele. Antes da Prova do Líder desta quinta, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou as duas eliminações. “A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites”, disse ele, para em seguida pedir que os dois deixassem a casa.

Pouco antes, na quinta, o programa mostrou um vídeo de Dania no confessionário em que a ela falou sobre a situação: “Sapatito tentou me beijar. Estou tranquila, não esperava, foi muito rápido. Foi um beijo que eu não esperava (…) Ele estava bêbado, não fez na má intenção (…) Qualquer situação em que eu me sentir desconfortável, avisarei”, disse ela, que também falou sobre Guimê: “Estava bêbada, mas não sou boba”.

Dania veio de intercâmbio do programa La Casa De Los Famosos, no México. Ela saiu na casa nesta sexta e, com isso, sua participação no programa acabou antecipada. Ela teria uma função especial durante a formação do Paredão no domingo (19), ao ser a única responsável por decidir os rumos da dinâmica.