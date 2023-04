Reprodução

A estilista britânica Mary Quant, que revolucionou a moda mundial com uma criação sua, a minissaia, morreu aos 93 anos. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (13) pela família à agência de notícias PA.

Segundo comunicado recebido pela agência, Mary Quant morreu em sua casa no condado de Surrey, no Sul da Inglaterra, na manhã desta quinta-feira (13)

A minissaia criada por Mary Quant nos anos 1960 tornou-se um marco definidor dos “Swinging Sixties” – movimento da efervescência cultural da juventude londrina naquela época. Mais que isso, os designs da estilista representavam liberdade, empoderamento e a rejeição dos padrões estéticos de seus pais.

“Descanse em paz Dame Mary Quant. Uma líder da moda, mas também do empreendedorismo feminino – uma visionária que era muito mais do que um ótimo corte de cabelo”, disse Alexandra Shulman, ex-editora-chefe da Vogue britânica, no Twitter.