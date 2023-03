Keith Reid, B J Wilson, Gary Brooker, Robin Trower e Matthew Fisher: o Procol Harum em 1967

O compositor inglês Keith Reid, da banda Procol Harum e autor do clássico ‘A Whiter Shade of Pale’, morreu aos 76 anos. A informação foi publicada no site da banda nesta quinta-feira (30). A morte ocorreu no dia 23. O músico lutava contra um câncer há dois anos e estava hospitalizado em Londres.

“Suas letras eram únicas e ajudaram a moldar a música criada pela banda. Suas palavras imaginativas, surreais e multifacetadas foram uma alegria para os fãs do Procol e sua complexidade de design foi uma adição poderosa ao catálogo do Procol Harum. Nossos pensamentos vão para sua família e amigos”, diz uma nota assinada pela banda no site oficial.

‘A whiter Shade of Pale’ foi o maior sucesso comercial da banda Procol Harum, que esteve na ativa entre 1967 e 1977, depois entre 1991 e 2003. A música era do primeiro álbum do grupo. A letra de Reid era embalada pelo vocal de Gary Brooker e pela linha de órgão de Matthew Fisher. A música passou 6 semanas em primeiro lugar nas paradas no Reino Unido – foi a única a desbancar os Beatles no período. A canção foi regravada por nomes como Johnny Rivers, Sarah Brightman e Annie Lennox.

A letra da música causa debates até hoje, devido às várias interpretações – por exemplo, no verso “and the miller told his tale”, há quem diga que o “miller” é um trabalhador de moinho, há quem diga que é uma mariposa, e que vai relevar um segredo. Reid sempre foi evasivo quando lhe perguntavam o real significado. “Está em inglês, não? Soa como em inglês, não?”, respondeu uma vez. Mas em outra ocasião admitiu que escrevia letras que soavam sombrias, “que provavelmente é por causa do meu passado de alguma forma subconsciente” – o compositor é filho de um sobrevivente do Holocausto que conseguiu fugir da Alemanha para a Inglaterra.