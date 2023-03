Pixabay

Cidades como Nova York, Londres e Los Angeles são conhecidas pela forte presença de celebridades. Afinal, essas regiões possuem um cenário fervente no mundo artístico, e isso garante a oportunidade de pessoas fazerem sucesso com filmes, música ou até mesmo esporte. Um levantamento recente contabilizou tudo isso, e o Brasil marcou presença na lista de cidades com mais estrelas famosas nascidas. O Rio de Janeiro conta com vários artistas premiados, principalmente pela atuação em novelas produzidas por aqui.

Em toda a América do Sul, como mostra o mapa feito pelo blog Betway Insider, apenas a Argentina, com Buenos Aires, acompanha o Brasil neste feito. As duas cidades marcam presença entre as 15 regiões com mais pessoas premiadas, considerando diferentes categorias. Os hermanos possuem uma melhor representação, com oito premiações conquistadas. Enquanto isso, o RJ aparece com uma a menos, ao lado de Amsterdã, Roma e Moscou.

A presença da cidade carioca é de responsabilidade do Emmy Internacional, que costuma premiar as novelas da Rede Globo por aqui. Essas produções são referências em todo o mundo, fazendo com que artistas consigam se destacar. Assim, é possível entender porque a região marca presença por lá, enquanto São Paulo fica de fora. Isso não é algo que se repete nos Estados Unidos, onde Nova York consegue ser um centro financeiro e artístico ao mesmo tempo.

De qualquer maneira, a presença do Rio de Janeiro na lista é uma conquista interessante. A cidade possui uma cena forte no mundo artístico, e ter celebridades nascidas por lá sendo premiadas é excelente. Pode-se dizer que serve de incentivo para outros cariocas que buscam espaço no mundo do entretenimento. Outro aspecto interessante, que não deve ser deixado de fora, é a força do esporte e da música na região. Os cariocas também são referência nestes dois campos.

Futebol e funk

O Rio de Janeiro não pode ser encaixado em qualquer clichê, mas o funk e o futebol também fazem a diferença na presença de estrelas famosas na cidade. Jogadores, por exemplo, costumam morar na região, como o ex-atacante Romário, e acabam sendo contabilizados. Isso pode ser levado para outros nomes, pois é algo que se destaca na região. O futebol é uma oportunidade para muitas pessoas, e isso faz com que o carioca tenha mais interesse.

É possível fazer a mesma análise do funk, que deixou de ser uma música de periferia para ganhar o cenário internacional. Nos últimos anos, artistas como a cantora Anitta conseguiram levar o gênero para o topo da lista de mais ouvidas do Spotify. Ou seja, é inegável a importância, e também a influência que ajuda a criar novas celebridades do cenário musical. Aproveitar essa tendência é fazer do RJ um lugar ainda mais estrelado.

Uma curiosidade interessante é que a maioria das pessoas esperaria que São Paulo marcasse presença na lista, mas isso não acontece. O Rio de Janeiro possui um cenário cultural muito forte, e isso abre espaço para artistas que não buscam na capital paulista, ou em outras cidades, uma oportunidade. O destaque mesmo está em solo carioca, justamente por ser uma característica.

Executivos mais ricos

Além de olhar para o cenário artístico, a equipe de roleta virtual da Betway também fez uma análise de executivos famosos, algo que poderia fazer São Paulo ganhar mais destaque. Apesar disso, a cidade não é lembrada no levantamento e o domínio é quase total de Nova York. O estado norte-americano tem 21 dos 100 empresários considerados para o estudo. Isso mostra uma diferença grande para outras regiões.

Outras cidades dos Estados Unidos também se destacaram, como a Pensilvânia, a Califórnia e outras regiões menores, como Maryland, Michigan, Carolina do Norte e Ohio. Outro exemplo de como os norte-americanos dominam neste quesito, pois são o centro financeiro do mundo. As maiores empresas do mundo possuem sede lá.

A pesquisa feita pela Betway é uma informação importante para o Rio de Janeiro, e mostra como a cidade brasileira tem uma força no mundo das celebridades. É importante entender os motivos, pois isso garante que mais cariocas possam sonhar com um espaço na lista. Isso faria o Brasil melhor representado diante de outros países.