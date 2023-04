Roberto de Carvalho e Rita Lee (reprodução de vídeo)

A cantora Rita Lee, 75 anos, recebeu na noite deste sábado (15) uma homenagem no programa ‘Altas Horas’, da TV Globo. Em casa, o marido de Rita, Roberto de Carvalho, fez um vídeo deles mesmos assistindo ao programa e o vídeo viralizou.

“A Rita Lee e o Roberto de Carvalho estão vendo o ‘Altas Horas’ mesmo, o João Lee postou”, escreveu um internauta. “A gigante Rita Lee assistindo às ‘Altas Horas’ em sua homenagem”, disse outro. “Rita Lee, senhoras e senhores. Estilosa e sorridente como sempre, apesar das dificuldades de saúde”, postou um terceiro. O assunto entrou no Trend Topics do Twitter e permanecia ali até este domingo (16).

O programa foi todo dedicado a Rita Lee, considerada a Rainha do Rock brasileiro e contou com a participação de Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Toller, Céu, Fernanda Abreu, Paulo Ricardo, Tiago Iorc, Tico Santa Cruz, Tom Zé e Zezé Motta cantando sucessosa da carreira musical de Rita. A atração ainda eternizou a cantora no cenário com a criação do “palco Rita Lee”.