Viola Davis (foto: Divulgação)

Viola Davis recebeu um prêmio Grammy na categoria de melhor audiolivro, narração ou contação de histórias, por seu trabalho Finding Me neste domingo, 5. Com isso, ela se tornou uma EGOT.

Mas o que é EGOT? A sigla faz referência aos principais prêmios da indústria de televisão, música, cinema e teatro: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

O primeiro dos prêmios Tony veio em 2001, por sua atuação na peça Rei Hedley II. Em 2010, ganharia outro pela montagem de Fences. Em 2015, venceu o Emmy de melhor atriz em série dramática por seu papel em How To Get Away With Murder. Ainda ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Um Limite Entre Nós (versão cinematográfica de Fences), em 2016.

“Escrevi esse livro para honrar a Viola de seis anos, honrar sua vida, sua felicidade, seu trauma, tudo. Foi uma jornada e tanto. E eu acabei de me tornar EGOT! Obrigada!”, afirmou, ao receber a estatueta.

Finding Me, por Viola Davis