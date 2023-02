Levy Ferreira/SMCS

O Banco do Brasil prorrogou as inscrições para um concurso público que oferece 152 vagas de escriturário no Paraná. O cargo é dividido nas funções de agente de tecnologia e agente comercial.

As inscrições deveriam se encerrar na sexta-feira, 24 de fevereiro, mas foram prorrogadas até as 23h59 do dia 3 de março pelo no site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 50. As demais datas permanecem inalteradas.

No Paraná são ofertadas 152 vagas para contratação imediata e 127 para cadastro de reserva.

Em todo o país, são mais de 4 mil imediatas e 2 mil para formação de cadastro de reserva.

Clique aqui para fazer sua inscrição



Conforme edital, o salário para as vagas é de R$ 3.622,23. O cargo exige nível médio.

Do total, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e programas de educação e capacitação.

Provas

O concurso terá provas objetivas e prova de redação, previstas para serem aplicadas em 23 de abril. As avaliações terão duração de 5 horas.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o local onde deseja realizar as etapas. A decisão será utilizada automaticamente para classificação e contratação.

Vaga por cidades no Paraná

