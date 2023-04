(Divulgação)

A Econet Editora oferece um programa de formação de consultores dirigido para formados em ciências contábeis e direito. Nele, os profissionais têm a oportunidade de se especializar na área de consultoria e ingressar numa nova carreira, com grandes chances de crescimento. Trata-se do “Programa Trainee Econet”. A ação é permanente e o processo seletivo é contínuo. Hoje, por exemplo, a empresa possui mais de 20 vagas abertas.

“Nós conhecemos a complexidade que envolve a formação de um consultor e desenvolvemos um modelo próprio de capacitação para moldar os profissionais de acordo com o perfil da Econet. O volume de contratação de consultores é alto. Hoje, dos 600 colaboradores nas três unidades da empresa, em Curitiba, Joinville e Campo Grande, mais de 300 são consultores. E a porta de entrada é nosso Programa Trainee. É uma chance de se aprofundar nos conteúdos e vivenciar a rotina da empresa”, explica Tiago Machado, gerente de recursos humanos.

Para ele, os resultados da Econet Editora estão diretamente relacionados à capacidade dos profissionais. “Por isso, investimos em treinamento. É um ciclo virtuoso, a empresa ganha com aumento de produtividade e os colaboradores têm a oportunidade de trabalhar numa empresa que estimula o plano de carreira”, ressalta Tiago Machado.

O gerente relata ainda que formar os profissionais de acordo com o padrão da Econet Editora é uma forma de manter a qualidade de atendimento ao cliente.

Plano de carreira

Machado acrescenta que depois do treinamento, os participantes iniciam o atendimento aos clientes no cargo de consultor junior, com a supervisão da equipe. A partir desse momento, eles se desenvolvem e, dependendo do grau de evolução, são promovidos.

É o caso do consultor federal Gregori Nabarros Ayres, que faz parte do time da Econet Editora há dois anos. Ele iniciou como trainee em maio de 2021, após comentar uma postagem na rede social da empresa e participar do processo seletivo. Ayres seguiu a carreira do avô e trabalhava num escritório de contabilidade antes de migrar para a consultoria. “Eu já conhecia o trabalho da Econet como cliente, quando trabalhava no escritório e agora conheço a realidade de consultor. É uma profissão complexa, que abrange conhecimentos sobre uma área bem específica e atualização constante, porque a legislação brasileira sofre mudanças frequentes”, conta.

Para ele, o período de formação foi muito bom. Gregori Ayres passou três meses como trainee e foi promovido a consultor junior. O profissional destaca que, pela primeira vez em sua trajetória profissional, teve estímulo e chance de estudar, realizar consultas de menor porte, aprender a interpretar a legislação e transmitir essa mensagem ao cliente.

De aprendiz a professor

Quando passou a integrar o quadro da Econet como colaborador iniciaram as responsabilidades. E, depois de dez meses, Gregori Ayres teve uma promoção e ganhou uma nova descrição na carteira de trabalho, de consultor federal. E ele não parou por aí: participou de um processo interno no início de 2023 e ingressou em outra divisão da empresa, a Econet Educacional, para ministrar cursos.

“Todo esse reconhecimento é motivador. A empresa dá recursos, ferramentas e todo suporte para que os colaboradores se desenvolvam. As promoções são uma consequência da dedicação. Quem coloca limite para o crescimento na Econet Editora são as pessoas. Quem tem persistência e vontade de crescer encontra oportunidades ilimitadas. O trainee é apenas a primeira oportunidade”, salienta Gregori Ayres.

Agora, seu plano é desenvolver competências comportamentais para ocupar um cargo de liderança, que exige habilidades que extrapolam a área da contabilidade.

Serviço:

Programa Trainee Econet

Inscrições e informações no link: https://encurtador.com.br/HJKU5.