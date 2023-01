O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com quase 3 mil vagas de estágio abertas em todo o Paraná. As oportunidades são para jovens a partir dos 16 anos que estejam matriculados regularmente em uma instituição de ensino.

Interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e se cadastrar no cadastro no site do CIEE-PR.

Também é possível obter informações pelo telefone (41) 3313-4300, no caso de moradores de Curitiba e Região Metropolitana, e pelo 0800 300 4300 para demais cidades do estado.

As 2.799 vagas estão distribuídas, principalmente, nas áreas de administração, contábeis, direito, pedagogia, engenharia civil, educação física e marketing.

Segundo o CIEE, a maior parte é destinada para Curitiba, com 1.010 oportunidades, e 316 na Região Metropolitana da capital.