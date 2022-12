Imagem de Freepik no Freepik

Está se preparando para um concurso público? Conheça algumas ferramentas que podem te ajudar a potencializar os seus estudos!

Participar de provas de concurso público exige dedicação, preparo e muito esforço. Pensando em facilitar a vida de quem estuda, existem algumas ferramentas com funcionalidades interessantes, recursos que todo concurseiro precisa conhecer.

De softwares para reparar problemas na caixa de entrada de e-mail, até aplicativos que colaboram com a sua produtividade e atenção, são várias as possibilidades que a tecnologia entrega diariamente para os seus usuários.

E por mais que o básico “sentar e estudar” seja a máxima que mais funciona, essas ferramentas selecionadas podem tornar todo esse processo muito mais simples.

A seguir, confira as 5 ferramentas que todo concurseiro precisa conhecer!

1. Para reparar erros de e-mail

O principal canal de comunicação entre o concurseiro e os concursos públicos é o e-mail. É por esse espaço que você vai receber avisos, editais, dados de cadastros e informações sobre local de prova.

Acontece que, como qualquer item tecnológico, um e-mail também pode apresentar problemas. Nesse sentido, você pode ser impedido de acessar dados básicos, prejudicando seu desempenho ou mesmo a realização de um concurso.

Para solucionar problemas com esse canal de comunicação, existe o Repairit for e-mail. Basicamente, com esse software você consegue restaurar e-mails corrompidos, sejam eles no formato PST ou OST.

Além disso, ao fazer uma varredura pelo seu e-mail, o Repairit exibe todos os documentos encontrados. Assim, você pode selecionar aqueles que quer restaurar e aqueles que quer excluir.

Esse programa é daqueles que deve ser sempre mantido no seu computador! Isso porque, além dos erros comuns do Outlook, o Repairit também consegue reverter arquivos corrompidos por vírus.

Imagem Repairit

2. Para organizar os estudos

Quem faz concurso público sabe que é preciso estudar uma série de conteúdos para ter chances maiores de aprovação.

Porém, com tanta coisa para ler e aprender, pode ser fácil “se perder”. Nesse sentido, tão importante quanto saber como reparar os arquivos PST/OST do Outlook (com o Repairit, já recomendado anteriormente), é fundamental conhecer uma ferramenta para se organizar.

Aqui, a dica é o Trello. É uma plataforma online que replica um dos conceitos de gestão mais populares do mundo: o Kanban.

Com o Trello, você pode criar três colunas principais, sendo elas “Tarefas a fazer”, “Tarefas sendo feitas” e “Tarefas realizadas”. Dentro de cada uma, insira cartões com os assuntos que você precisa estudar, o que você está estudando e o que você já estudou.

Essa organização dá uma visão geral de “onde” você está. E como os cartões podem se movimentar entre as colunas, fica fácil estabelecer temas para rever.

Imagem Trello Blog

3. Para visualizar o que você aprendeu

Muita gente sabe que boa parte do que os seres humanos aprendem vem do sentido da visão. Dessa forma, visualizar claramente tópicos e subtópicos de estudos pode ser essencial para absorver mais conteúdo.

O Lucidchart é uma plataforma online que permite a criação de Mapas Mentais. Além de apresentar uma grande biblioteca de modelos, existe a possibilidade de desenvolver um mapa “do zero”, da maneira que você quiser.

Essa é uma das ferramentas que todo concurseiro precisa conhecer porque facilita o processo de fixação de conteúdo. Ao estabelecer conexões entre um tema e outro, você consegue reforçar o que aprendeu e rever com praticidade sempre que sentir a necessidade.

Imagem Lucidchart

4. Para criar rotinas

Normalmente, quem estuda para um concurso público tem um trabalho paralelo. Ou seja, a rotina é corrida e é preciso ser estratégico para aproveitar ao máximo o tempo disponível.

Uma boa ferramenta para estruturar sua rotina é o Google Agenda. Esse é um app nativo do Gmail. Na prática, se você tem uma conta no Gmail, tem acesso ao Google Agenda.

Com esse calendário online, você pode criar compromissos e ativar lembretes. Assim, você consegue selecionar momentos do dia para estudar, tendo mais clareza do que precisa ser feito.

Além disso, você também pode colocar atividades de cunho pessoal no Google Agenda, o que ajuda a visualizar quanto tempo você precisa dedicar para coisas extras.

Por exemplo, se você precisa fazer um reparo do Outlook com o Repairit e tem um lembrete para isso no Google Agenda, não vai colocar uma quantidade absurda de estudos para aquele dia.

Imagem Tecnoblog

5. Para focar no que realmente importa

Uma das dificuldades mais frequentes entre os concurseiros é manter o foco, especialmente com tantas notificações que as redes sociais nos enviam.

Se esse for o seu caso, saiba que uma das ferramentas que todo concurseiro precisa conhecer tem a ver com focar no que realmente importa.

Esse é o Offtime, um aplicativo que, quando ativado, esconde as notificações de apps de redes sociais. Ele também pode ser configurado para impedir seu acesso nas redes, além de bloquear ligações e mensagens SMS.

Muita gente considera como negativo o fato de o aplicativo ser totalmente em inglês. Apesar disso, não é complexo entender e pode até ser visto como uma forma de treinar o idioma.

Imagem FamiSafe

Mais do que o momento da prova

Sim, a prova é o ponto alto dos estudos. Mas toda a trajetória de preparo para o concurso não se resume somente nas horas da prova: vai muito além disso!

Por mais que seguir dicas de provas como ENEM ou de concursos federais seja importante para se sair bem, todo o preparo que você tem antes desse momento é o que faz a diferença.

Assim, a dica é tentar sempre maximizar o seu estudo, seja com essas ferramentas ou com outras técnicas. Dessa forma, suas chances de sucesso são bem maiores!