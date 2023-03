(AEN)

As Agências do Trabalhador do Paraná e os postos avançados começam a semana com a oferta de 12.162 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.593 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de alimentador de linha de produção, com 679 vagas disponíveis no Estado, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 334, e magarefe, com 300.

Pela segunda vez no ano, a Região de Toledo concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.284). São ofertadas 507 vagas para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de porcos, 100 para trabalhador da cultura de milho e sorgo e 44 para auxiliar de limpeza.

Em seguida, aparece a Região Metropolitana de Curitiba, com 2.165 oportunidades. Deste total, 153 são para preenchimento urgente, com procura por trabalhadores para as funções de técnico de fibras óticas (51), motorista carreteiro (37), armazenista (15), armador de ferragens na construção civil (06) e assistente de contadoria fiscal (01). Também são oferecidas 334 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 148 para auxiliar de linha de produção, 76 para operador de telemarketing receptivo e 74 para auxiliar de limpeza.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (967), Londrina (928) e Maringá (853). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 314 vagas, magarefe, com 220, atendente de lanchonete, com 56, e desossador, com 40 oportunidades.

Em Londrina, os destaques são para auxiliar de linha de produção (279), alimentador de linha de produção (266), auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis (60) e safrista (57).

Em Maringá, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 346 oportunidades, auxiliar de linha de produção, com 187, magarefe, com 51, e operador de manutenção eletromecânica, com 10.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira AQUI as vagas por regionais.