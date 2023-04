(Reprodução)

A inteligência artificial já deixou de ser coisa de filme futurista para fazer parte do dia a dia das pessoas, inclusive no trabalho. Hoje, há máquinas realizando uma série de atividades operacionais dentro de indústrias e empresas, independentemente do tamanho delas. Dados do Relatório de Tecnologia e Inovação de 2021 da ONU, mostra que soluções de IA e outros tipos de automação podem ser aplicadas para aumentar a produtividade dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que poderão substituir muitas funções atualmente desempenhadas pelos humanos.

Embora elimine a necessidade de funcionários para muitas tarefas rotineiras e administrativas, Breno Lessa, CEO da Appia destaca que a tecnologia criará novos empregos. “Na mesma proporção em que a demanda por desenvolvedores de software, cientistas de dados e outros especialistas digitais aumentará em todos os setores, ou seja, é necessário redistribuir, aumentar as habilidades ou requalificar as pessoas”, ressalta.

O aumento da robotização do trabalho permitirá que os trabalhadores realizem funções de maior valor agregado. “A substituição de tarefas repetitivas em profissões jurídicas, contábeis, administrativas e similares abre a possibilidade para os funcionários assumirem funções mais estratégicas. Isso mostra como a Inteligência Artificial afetará não apenas os trabalhos manuais, mas também funções executivas e de gerência”, explica Breno.

Apesar disso, as habilidades humanas essenciais, como empatia, criatividade e inteligência emocional, que não podem ser desenvolvidas pela tecnologia, se tornarão mais indispensáveis. Crises como a pandemia de COVID-19 ressaltam a importância dessas ocupações para garantir o bem-estar da sociedade.

Como lidar com a inteligência artificial