(Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Biblioteconomia da 9ª Região – CRB-9, sob execução do Instituto Quadrix.

O certame destina-se ao provimento de 55 (cinquenta e cinco) vagas, sendo 1 (uma) imediata e 54 (cinquenta e quatro) para formação de cadastro reserva para os cargos de Auxiliar Administrativo (nível médio) e Agente de Orientação e Fiscalização (nível superior). Os candidatos aprovados e convocados serão lotados em Curitiba.

A remuneração para o cargo de Auxiliar Administrativo é de R$ 1.557,00. E a remuneração para o cargo de Agente de Orientação e Fiscalização é de R$ 3.115,00. Os candidatos admitidos receberão também os seguintes benefícios: vale-alimentação, no valor de R$ 40,00 por dia útil; plano de cargos e salários; e vale-transporte.

A inscrição, com taxa de R$ 55,00 para o cargo de nível médio e de R$ 65 para o cargo de nível superior, deverá ser feita ATÉ 10 de ABRIL de 2023, no site http://www.quadrix.org.br.

Os candidatos serão avaliados por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 120 itens, valendo 120 pontos, com julgamento de C (certo) ou E (errado).

A prova terá duração de 3 horas e está prevista para 21 de maio, no turno da tarde.

O Edital de Abertura pode ser acessado em http://www.quadrix.org.br.