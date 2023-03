Elza Fíuza/Arquivo Agência Brasil

As inscrições para o programa de Jovem Aprendiz dos Correios começam na próxima segunda-feira (27), com 4.382 vagas disponíveis e formação de cadastro reserva para todo o território nacional. No Paraná, são 226. Estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental podem se candidatar. As inscrições devem ser realizadas no site da estatal até o dia 21 de abril de 2023.

Do total das vagas, 10% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos. A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes a renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais. A pontuação está detalhada no edital.

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios). Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada Estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.



O processo seletivo terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios.