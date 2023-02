O Ebanx, fintech global de pagamentos especializada em mercados em ascensão, acaba de lançar a edição 2023 do Códigos do Amanhã, programa que visa fomentar o acesso a novas oportunidades de trabalho e de renda para pessoas da região de Curitiba em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio do conhecimento em desenvolvimento web e programação. Utilizando a metodologia da Resilia Educação, o curso gratuito terá duração de 6 meses e contará com aulas presenciais e remotas para 50 alunos, sendo a metade das vagas destinadas para pessoas negras, pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIAPN+ e mulheres. As inscrições podem ser feitas pelo site e vão até 24 de março. A divulgação dos aprovados será no dia 17 de abril.

O programa será focado na formação em desenvolvimento Web Full Stack, modalidade que dialoga com todas as tecnologias de front-end (a aparência de um site ou aplicativo), de back-end (toda a parte interna de funcionamento) e de banco de dados. Habilidades técnicas e comportamentais (soft e hard skills) também serão desenvolvidas, bem como projetos práticos. Além da formação técnica, o programa Códigos do Amanhã também auxilia na construção do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e Plano de Desenvolvimento de Carreira (PDC) dos participantes, oferece mentoria de carreira com ebankers voluntários, apoio e aulas sobre empregabilidade.

“O maior objetivo do programa é desenvolver competências relacionadas à tecnologia e formar novos profissionais para a área, para que eles tenham melhores oportunidades em um mercado de trabalho que cada vez mais busca por profissionais de tecnologia. É uma forma de retribuir à sociedade todo o conhecimento que adquirimos ao longo destes anos”, afirma Fabio Scopeta, Chief Product & Technology Officer (CPTO) do Ebanx e padrinho do programa ao lado de Daniele Fonseca, Chief People Officer (CPO) da fintech.

“O Códigos do Amanhã é um programa construído sobre um pilar muito importante para o EBANX, o conhecimento. Este é um dos nossos valores e o objetivo do programa é buscar a transformação da sociedade e do mercado de trabalho por meio da tecnologia e da educação. Temos muito orgulho dessa iniciativa”, acrescentou Daniele.

Para participar do processo seletivo, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo, comprovar uma renda mensal de até R$800 e residir em Curitiba ou Região Metropolitana. Não é necessário ter conhecimentos prévios em tecnologia e programação. O curso será realizado em formato híbrido, com aulas remotas e presenciais no Ebanx, totalizando uma carga horária de 512 horas, com aulas das 9h às 12h. Os 50 participantes selecionados receberão um vale auxílio de R$800, vale alimentação, vale transporte para as aulas presenciais e, se necessário, um computador emprestado para as aulas. O regulamento completo e o cronograma estão disponíveis no site do projeto

Esta é a segunda edição do programa Códigos do Amanhã. A primeira, realizada em 2022, contou com 1.892 inscrições e formou 43 participantes, sendo mais de 60% pessoas negras, mais de 60% mulheres e mais de 50% pessoas autodeclaradas LGBTQIAPN+.

SOBRE O EBANX

Ebanx é a plataforma de pagamentos líder que conecta empresas globais com clientes dos mercados digitais que mais crescem no mundo. A empresa foi fundada em 2012 com a missão de dar acesso às pessoas para comprar no comércio digital internacional. Com poderosa tecnologia proprietária e infraestrutura, aliadas a um profundo conhecimento dos mercados nos quais opera, o EBANX permite que as empresas globais se conectem com centenas de métodos de pagamento em diferentes países na África e na América Latina. O Ebanx vai além dos pagamentos, aumentando as vendas e promovendo experiências de compra fluidas para empresas e clientes. Para mais informações visite:

