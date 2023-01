(César Brustolin/Arquivo/SMCS)

A Urbanização de Curitiba (Urbs) abriu edital para escolha de permissionários para exploração de 27 espaços, localizados na Rua 24 Horas, Mercado Municipal Capão Raso, Terminal Boa Vista, Terminal Caiuá, Parque Tanguá e Bicicletários no Centro Cívico, Carmo e Pinheirinho. Para quem quer empreender e trazer sua marca para esses equipamentos urbanos de Curitiba, o edital pode ser uma boa oprtunidade.

As propostas devem ser entregues no próximo dia 31/1 às 13 horas na sede da Urbs, no bairro Jardim Botânico, na Avenida Presidente Affonso Camargo, Nº. 330 – Estação Rodoferroviária – Bloco Central.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas e vence a proposta de maior valor. O contrato é por 60 meses.

Dos 27 lotes, a maioria de uso livre.

Rua 24 Horas disponibiliza 7 espaços. (César Brustolin/Arquivo/SMCS)

7 lojas estão localizadas da Rua 24 horas;

13 lojas/bancas no Mercado Municipal Capão Raso;

Mercado Municipal do Capão Raso dispõe de lojas e bancas. (Daniel Castellano/SMCS)

3 lojas no terminal Boa Vista,

Terminal do Boa Vista também tem espaço para loja. (Valdecir Galor/Arquivo/SMCS)

1 loja no terminal Caiuá,

1 no parque Tanguá e

bicicletários no Centro Cívico, Carmo e Pinheirinho.

Os valores de outorga inicial dos espaços variam de R$ 1.782,00 até R$ 37.224,00

Mais informações podem ser obtidas aqui