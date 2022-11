Ricardo Marajó/SMCS

Pessoas com mais de 50 anos de idade que buscam uma recolocação do mercado de trabalho terão uma grande oportunidade, na próxima quarta-feira (16/11), quando a Associação dos Amigos do HC promoverá a primeira edição da ação Recoloca 60+. Doze empresas vão participar da ação que vai ofertar aproximadamente 800 vagas de emprego.

A feira de empregos será realizada das 9h às 16h no Centro Redentorista Santo Afonso (Rua Ubaldino do Amaral, 204, Alto da Glória). As senhas para acesso às vagas serão distribuídas até as 14h.

A Fundação de Ação Social (FAS) vai participar da ação para fazer o cadastro dos trabalhadores no Sistema Nacional do Emprego (Sine) e ofertar os cursos gratuitos do programa Liceu de Ofícios. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) também estará na feira para oferecer vagas de estágio.

Entre as empresas e instituições que estarão oferecendo vagas de emprego estão a Atacadão, Bom Jesus, Condor, CIEE, Instituto da Liderança, Muffato, Nacional Supermercados, Panvel, HR Expert – Agência de RH, Risotolândia, Estapar e Maturi.

Organizado pelo Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa e com o tema “Ampliando possibilidades e valorizando experiências”, o evento terá ainda palestras e serviços gratuitos, como de elaboração e impressão de currículo.