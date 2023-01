(Divulgação)

Atenta às necessidades de um mercado cada vez mais crescente no Brasil, a Escola Chef Gourmet Santa Felicidade está lançando o curso Gastronomia Funcional. Com uma metodologia voltada para profissionais e entusiastas da gastronomia, a escola conta com 90% de sua carga horária aplicada às práticas, além do conteúdo teórico.

O curso de Gastronomia Funcional capacita os alunos no preparo de receitas saudáveis e saborosas. São apresentadas técnicas de preparo para aproveitar ao máximo os nutrientes dos alimentos e a funcionalidade das receitas – de onde vem o nome “funcional”.

“Quando falamos em gastronomia funcional, a definição basicamente consiste na união da prática gastronômica com a nutrição funcional. Ou seja, aprender a cozinhar com alimentos funcionais, que são aqueles mais saudáveis e nutritivos, não processados nem manipulados, que nutrem o organismo ao invés de apenas alimentar. Quanto menos manipulados, os alimentos serão mais benéficos à saúde”, explica a Chef Susana Trombin Damke, professora do curso.

Nessa gastronomia, segundo a chef, são ensinados processos e técnicas importantes como, por exemplo, a substituição do cozimento de um legume em água pelo cozimento a vapor, mantendo os nutrientes. “A ideia é aprender a cozinhar aproveitando a integra dos alimentos para a nossa saúde. Nos últimos anos, percebemos um maior interesse das pessoas em alimentos saudáveis. Essa prática traz benefícios não só para o emagrecimento, mas para o bem estar pessoal, a prevenção e tratamento de doenças do sistema imunológico, em especial.”

Todas as dietas

As aulas ensinam temáticas como a base doce e salgada da gastronomia funcional, leites vegetais, receitas com função destoxificante, saladas que valem por uma refeição, risotos funcionais, fermentação natural sem glúten, pães e bolos sem glúten e lactose, hambúrgueres funcionais, dietas sem açúcar e low carb (sem carboidrato).

Além disso, o curso aborda a gastronomia funcional no esporte e o universo vegetariano e vegano. “Aprendemos sobre todos os benefícios dos alimentos de acordo com a necessidade de cada pessoa, com a escolha do melhor alimento que será mais funcional para a dieta de cada indivíduo. Nisso incluímos as dietas vegana, vegetariana, low carb, para celíacos, diabéticos, intolerantes a lactose, entre outras”, define a Chef Susana.

Referência no ensino de gastronomia no Brasil, com cursos para iniciantes e profissionais, a Escola Chef Gourmet Santa Felicidade está localizada na Avenida Manoel Ribas, 5511, ao lado da Vinhos Durigan. O curso mais popular — e extenso — é o Chef de Cuisine, com foco profissionalizante e duração de dois anos. Todo o corpo de professores tem experiência internacional. Panificação, confeitaria, pizzas e carnes são outros temas dos 12 cursos, que formam turmas de até 18 alunos. O mundo das bebidas também é contemplado com grupos para bartender profissional e de sommelier, para salas de até 12 pessoas.

