Central de Estágio já encaminhou mais de 14 mil estudantes para vagas, como as jovens Grabriely Batista e Milena Martins. (SESP)

Os órgãos públicos do Paraná estão com quase 400 vagas de estágio abertas em todas as regiões do Estado. As oportunidades atendem estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico e Ensino Superior. A informação é da Central de Estágio do Paraná, divisão da Secretaria da Administração e da Previdência (SEAP). As vagas são exclusivas para que os estagiários atuem nos órgãos da Administração Pública (Secretarias de Estado, autarquias e universidades estaduais).

A Central também reúne vagas para estágio obrigatório não remunerado para cursos que têm essa exigência. O cadastro do estudante e candidatura para as vagas são realizados apenas pelo site www.centraldeestagio.pr.gov.br/.

“Estamos no começo do ano e o número de vagas tende a aumentar. É uma excelente oportunidade para que os estudantes tenham contato com o mundo do trabalho, se desenvolvam e conheçam a importância da gestão pública para todos os paranaenses”, afirma o secretário da Administração, Elisandro Pires Frigo.

Os estagiários do Governo do Paraná recebem bolsa-auxílio, vale transporte e após 180 dias úteis têm direito a recesso remunerado. Os contratos são de dois anos.

14 MIL JÁ CONTRATADOS – Entre 2019 e 2022, fizeram estágio remunerado e supervisionado em órgãos públicos do Paraná 14.331 estudantes. A Central de Estágio administra o sistema que, além de fazer a gestão da folha de pagamento dos estagiários, permite que todas as atividades sejam acompanhadas e avaliadas por um servidor supervisor.

Embora as vagas sejam exclusivas para atuação na Administração Pública do Estado, elas podem ser preenchidas por estudantes de instituições de ensino públicas ou privadas, desde que estejam cadastradas no sistema da Central de Estágio.

No ano passado, 3.087 estudantes passaram por algum órgão do Paraná como estagiários. É o caso das amigas e agora colegas de estágio na SEAP, Milena Martins e Gabriely Batista, de 17 e 18 anos, respectivamente.

“Eu fiquei sabendo da Central de Estágio e dei uma olhada nas vagas. Foi um processo fácil e logo fui chamada. Eu já estava querendo achar um estágio e quando deu tudo certo, comecei a incentivar a Gabi. Sempre aviso meus amigos para ficarem de olho”, conta Milena.

Gabriely completa um ano como estagiária em abril e diz que já percebe importantes avanços. “Até o meu vocabulário mudou, porque passamos a ter contato com outras pessoas que se comunicam diferente. Imagina eu ficar aqui só falando gíria? Além disso, eu não tinha nenhuma experiência com computador e comecei a atuar na área de Tecnologia da Informação. Para mim foi um universo que se abriu”, celebra.

A cada seis meses, os estagiários são avaliados pelos supervisores e tudo é registrado na Central de Estágio. “É uma conversa legal e descubro onde posso melhorar, no que já evoluí e sou sempre incentivada a me aperfeiçoar”, relata Milena.

Instituições de Ensino precisam manter convênio atualizados

Para que os estudantes paranaenses possam participar dos processos seletivos disponíveis na Central de Estágio, a instituição de ensino precisa firmar um convênio com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração e Previdência. Hoje são mais de 4.407 instituições, entre públicas, privadas e de nível Médio, Técnico e Superior, cadastradas na Central do Estágio.

“É importante que a instituição atualize seus dados de maneira periódica para garantir que os contratos dos estudantes não corram o risco de serem interrompidos”, reforça Ruth Duarte Menezes Correa, diretora de Recursos Humanos da SEAP.

Todo o processo de atualização ou de requerimento para um novo convênio pode ser realizado pela internet no portal da Central de Estágio no menu Instituição de Ensino” > “Solicitação de Convênio.