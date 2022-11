Reprodução

A taxa de desemprego reduziu em 22 estados no 2º trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior. Os indicadores refletem a queda na desocupação observada em nível nacional, que caiu de 11,1% para 9,3% no período. Nos outros cinco estados houve estabilidade. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Contribuindo para a redução da taxa de desemprego no Brasil, empresas de todo o país separaram mais de 400 vagas em áreas como tecnologia, RH, marketing, vendas etc.

Sequoia:

A Sequoia, que oferece soluções de Logística e Transporte, está com oportunidades de trabalho nos estados de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR). No total serão 135 vagas para atuação em auxiliar de manipulação.

Todo o processo seletivo será feito pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital para vagas de emprego e cursos. Os currículos e candidaturas serão no formato online por meio da plataforma que oferece confiança e agilidade, tanto para a empresa quanto para os candidatos, uma vez que priorizam a segurança dos dados dos envolvidos.

As oportunidades são para auxiliar de manipulação nas cidades de Embu das Artes (SP), Betim (MG) e Curitiba (PR).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de novembro e devem ser realizadas pela plataforma Taqe, basta acessar o link: Auxiliar de Manipulação.

Refuturiza:

A REfuturiza Empregos, empresa do Grupo Cartão de TODOS, está com 100 vagas abertas em todo o país. As oportunidades são para as mais diversas áreas, como vendas, assistente financeiro, entre outros. Os interessados em concorrer às vagas devem realizar cadastro neste link.

Tools4Change:

A Tools4Change, uma empresa de marketing direto que inspira pessoas a contribuírem com as causas que mais se importam e assim ajudarem a contruir um mundo melhor, está com 100 oportunidades abertas para atuação em Captador de Recursos. Todo o processo seletivo será feito pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital para vagas de emprego e cursos. Os currículos e candidaturas serão no formato online por meio da plataforma que oferece confiança e agilidade, tanto para a empresa quanto para os candidatos, uma vez que priorizam a segurança dos dados dos envolvidos.

As oportunidades são para captador de recursos nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). As vagas contam com benefícios como seguro de vida, treinamento remunerado, café da manhã nos treinamentos semanais e um ambiente dinâmico.

As inscrições já estão abertas e se encerram após todas as vagas serem preenchidas. Para conferir a oportunidade, basta acessar o seguinte link.

SoftExpert:

A SoftExpert é uma fornecedora global de soluções para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Em atividade desde 1995, a empresa une serviços voltados para a otimização de gestão e processos em diferentes níveis e segmentos em um único contrato, atribuindo eficiência, agilidade e economia a seus mais de 2 mil clientes e 600 mil usuários em 50 países. A empresa está com 14 vagas em aberto para cargos nas áreas de tecnologia, engenharia, TI, entre outras. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da Soft. Interessados podem acessar mais informações no link.

RoutEasy:

A RoutEasy, startup de logística que utiliza inteligência artificial em soluções de otimização e gestão de entregas, está com 1 vaga em aberto. A vaga é para Sales Development Representative e no modelo presencial, na cidade de São Paulo. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da RoutEasy. A empresa com foco no colaborador é voltada para a área de logística e tecnologia. A startup desenvolveu um SaaS (Software as a Service) que oferece tecnologia e inteligência artificial presentes no planejamento, controle operacional e gerenciamento de rotas de entregas, coletas e serviços de campo. Interessados podem acessar mais informações no link.

PINEPR:

A PinePR é uma agência de PR com mais de 12 anos de experiência no mercado de Relações Públicas e especializada no atendimento de scale-ups e empresas de tecnologia e inovação com atuação dentro e fora do Brasil. Movida pelo desejo de mudar o mundo comunicando mensagens que conectam e dão visibilidade para as bandeiras de seus clientes, a PinePR tem uma cultura de jornadas flexíveis e ambiente de trabalho 100% colaborativo, investindo na capacitação de seus funcionários por meio da Universidade Pine e na troca de experiências entre os times.

A agência, que já conta com mais de 60 piners, como são chamados os colaboradores, está com vagas abertas para os cargos de Trainee (estágio) em assessoria de imprensa e Executivo de Atendimento, buscando pessoas organizadas, com escuta ativa e que tenham experiência e/ou interesse no ecossistema de tecnologia, inovação, scale-ups – como fintechs, edtechs, etc – e empreendedorismo, além do contato com a área de assessoria de imprensa. Para fazer parte do time, envie o currículo para o email vagas@pinepr.com com o cargo desejado no assunto.

Rethink:

A Rethink, empresa de tecnologia que cria e repensa soluções digitais, está com 3 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para Product Manager – Foco em Produtos Financeiros, Developer Full Stack Pleno – Foco em Edtech e Tech Lead – React Native. Candidatos de qualquer localidade do país podem concorrer às vagas, tendo em vista que existe a possibilidade de trabalho remoto. Os interessados devem acessar este link. Também estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Rethink 2023/1, em Belo Horizonte e Ipatinga (MG), até o dia 18/11 (sexta-feira). Informações completas sobre o programa estão disponíveis aqui neste link.

Convenia:

A Convenia, HRtech com soluções voltadas para a otimização de tempo e custos para as empresas, está com 7 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para Analista de Help Desk Júnior, Analista de Social Media Pleno, Head Financeiro, Inside Sales Representative, Product Manager, Tech Lead Laravel Engineer (afirmativa para pessoas negras e mulheres), Tech Lead Vue.js (squad Growth). Podem concorrer às vagas pessoas situadas em qualquer lugar do país, tendo em vista que as oportunidades contam com a opção de trabalho remoto. Acesse o link e saiba mais.

Adeste:

Uma empresa que conta com 70 anos de história, oferecendo soluções inovadoras para os setores de alimentos, saúde e nutrição animal. Partem desse legado de experiência e estrutura, para inovarem cada vez mais e desenvolverem as soluções que o mundo precisa para tornar-se mais sustentável. Na Adeste, valorizar as pessoas é um de seus valores. Seus negócios nasceram do espírito visionário e criativo de pessoas que trabalham para mudar o mundo transformando o que há nele. A empresa está com mais de 32 vagas em aberto nas mais diversas áreas de atuação como Operador de Produção I, Analista de Pessoas & Cultura Sênior, Analista de Marketing Pleno, Talent Partner, Auxiliar de Controle de Qualidade, Jovem Aprendiz e Estágio, entre outros. Aos interessados, basta acessar o link e se cadastrar para concorrer às vagas disponíveis.

Motz:

A Motz é uma transportadora digital que agiliza e simplifica a jornada logística de caminhoneiros e embarcadores. Por meio de ferramentas tecnológicas, a empresa monitora e acompanha todo o processo de transporte das cargas. A loghtech foi criada em 2020 pela Votorantim Cimentos para realizar o transporte de cargas de fornecedores da cimenteira até suas fábricas. No entanto, os conteúdos se diversificaram e a atuação aumentou. Em 2021 a logtech transportou mais de 11 milhões de toneladas entre insumos, matérias-primas e produtos acabados. Foram mais de 300 mil viagens no último ano, registrando a média de 30 viagens a cada hora. A empresa conta atualmente com vagas em São Paulo para Analista de Sustentação TI, Analista Gestão de Processos e Engenheiro de dados, e em Mato Grosso para Líder de Filial. Para se inscrever, basta acessar o link e selecionar a vaga e local desejado.

Beneficência Portuguesa:

A BP – Beneficência Portuguesa de São Paulo, um hub de saúde que oferece serviços médico-hospitalares, está com 8 vagas de emprego abertas, sendo algumas para pessoas com deficiência (PCDs) na cidade de São Paulo (SP). Todo o processo seletivo será feito pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

As oportunidades são para atuar como Atendente de Farmácia, Mensageiro,

Auxiliar de Limpeza, Operador de Atendimento I, Auxiliar de Atendimento (habilitada para PCD), Ajudante Administrativo (habilitada para PCD), Auxiliar de Documentação Clínica, Operador de Atendimento na cidade de São Paulo.

Entre os benefícios ofertados pela empresa, estão: vale transporte, refeitório no local, assistência médica e odontológica, kit natal, auxílio creche, viva 365: ações e programas no âmbito das 5 saúdes – emocional, intelectual, físico, social e financeiro.

As inscrições já estão abertas e a cada semana eles disponibilizam mais vagas. Para participar do processo seletivo basta se cadastrar no link pelo computador ou celular.

Progic:

A Progic, líder em TV Corporativa no Brasil para comunicação interna, está com uma oportunidade de emprego de analista de infra-estrutura e help desk em tempo integral, para atuar em Florianópolis (SC). Com trabalho híbrido, mas com maior frequência de atuação presencial, a vaga necessita de conhecimento em formatação de computadores com linux e windows, preparo do ambiente de acordo com a necessidade, experiência em atendimento ao usuário e formação técnica em informática, além de graduação em tecnologia da informação, sistemas da informação e afins. Para maiores informações clique aqui.

Base39:

A Base39, plataforma especializada em embedded finance. que pertence a pertencentes à holding Atmosfera, a mesma que a fintech Paketá, está com duas vagas abertas para compor os times, ambas em home office. São elas: Software Engineer Backend e Site Reliability Engineer. Para obter mais informações ou se inscrever nas oportunidades, clique aqui.

Pontomais

A Pontomais, startup líder em gestão de controle de ponto online e soluções de otimização para os RHs e eleita a 13ª melhor empresa para se no Brasil, segundo o GPTW, está com 7 vagas abertas. São elas: Banco de Talentos Exclusivo e Afirmativo PCD, Pessoa Coordenadora de Canais de Parcerias, Pessoa Coordenadora de Customer Service, Designer, Gerente de Canais e Parcerias, Pessoa Coordenadora Administrativo / Financeiro e Pessoa Analista de TI. Para obter mais informações ou se inscrever nas oportunidades, clique aqui.

Pepita

A Pepita, laboratório criativo, com atuação nos segmentos Corporate, Digital e Ventures, está com vaga aberta para Videomaker Jr. A Pepita realiza produções audiovisuais e multiplataforma humanizadas, como vídeos de desenvolvimento corporativo, comunicação de marca, experiências de realidade imersiva e games. Com clientes como Whirlpool, Omni e Citrosuco em seu portfólio, a empresa também assina uma newsletter e o podcast Em busca da Verdade, que conta histórias inspiradoras para (re)pensar a vida.

Grupo Orçafascio:

O Grupo Orçafascio, uma empresa que possui em seu guarda-chuva dois softwares com foco em orçamentos de obras, engenharia de custos e gestão de construções, está com vagas abertas! A vaga de Assistente de vendas SDR e de Customer Success tem como principal requisito a graduação na área.

Para saber mais sobre os benefícios de trabalhar em uma construtech que tem revolucionado o setor, acesse o Linkedin do Orçafascio.

FEEDZ:

A plataforma Feedz, plataforma completa para aumentar o engajamento e desempenho de colaboradores, possui 2 vagas para o seu time de parrots, como chamam seus colaboradores. A vaga de Pessoa Desenvolvedora Fullstack – Sênior e Gerente de Expansão de Receita de Clientes, são no formato home-office para pessoas de qualquer lugar do país e possuem benefícios incríveis para o seu time de colaboradores. Para saber mais sobre a vaga e os benefícios de trabalhar na Feedz, acesse o site da plataforma.

SENSEDATA:

A SenseData, uma das maiores plataformas de gestão de sucesso do cliente da América Latina, está com 3 vagas abertas, sendo elas: Desenvolvedor Python Pleno, Analista Quality Assurance (QA) Pleno e QA Pleno.

As vagas são para trabalho remoto e podem ser acessadas através do site da SenseData.

REI DO PITACO:

O Rei do Pitaco é uma plataforma líder de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações com jogadores das ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho estatístico destes atletas em partidas na vida real. A Sportstech que tem 3 vagas abertas para Senior Analytics Engineer, Engineering Manager e Software Engineer (Data Platform) oferece benefícios flexíveis como Caju, Zenklub, Gympass, e muito mais! Todas as vagas possuem a possibilidade de atuar remotamente, confira no link.

Nubimetrics:

A Nubimetrics, startup que empodera os sellers com dados inteligentes, possui uma vaga aberta de Analista de Marketing para trabalhar no Brasil. O candidato deve ter espanhol fluente e o trabalho será 100% remoto exigindo formação acadêmica nível superior em Marketing, Publicidade, Letras, afins,, além de experiência em comunicação, criação de conteúdos e gestão de redes sociais. O candidato contratado será responsável por planejamento, criação e calendarização de conteúdos, além de produção de relatórios mensais e gestão dos canais da marca. Para mais informações sobre a vaga clique neste link.