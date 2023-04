(Divulgação)

Em constante evolução, a gastronomia brasileira está sempre buscando se adaptar às tendências de consumo ao redor do mundo. A procura por espaços mais completos, confortáveis e com mais opções em único lugar foi o que impulsionou o crescimento dos food halls, conceito que surgiu na Inglaterra com o intuito de descrever uma seção de loja de departamentos para alimentação.

“O food hall é uma tendência que surgiu antes da pandemia e agora tem tudo para dar certo, pois conseguimos otimizar recursos e ainda oferecer mais comodidade para os clientes”, comenta Patricia Lion, sócia-fundadora da Tasty Salad Shop, marca que nasceu com a missão de descomplicar a rotina alimentar e promover bem-estar.

Diferente das praças de alimentação já conhecidas de shoppings, os food halls oferecerem um ambiente de estar e permanecer por tempo indeterminado, focado na experiência do consumidor. “Não nos canibalizamos como uma praça de alimentação. São operações complementares, para várias horas do dia”, afirma.

Pioneira do mercado de alimentação saudável, a Tasty Salad Shop nasceu em 2014, um ano antes do Brasil se tornar o quinto maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis do mundo (Euromonitor Internacional). Já em 2021, lançou na capital paranaense seu primeiro food hall – uma parceria com a Cookie Stories. “Já temos duas lojas com salões compartilhados entre Tasty e Cookie. Agora, resolvemos levar o conceito também para São Paulo”, aponta.

Para o food hall na capital paulista, o objetivo foi de expandir ainda mais. Pensando nisso, surgiu a ideia de convidar o The Oak para participar. “Percebemos um público similar, em momentos diferentes de consumo. Então deixamos as sobremesas por conta da Cookie Stories, o happy hour com o The Oak e a parte de refeições completas e saudáveis com a gente”, explica Lion.

Entre os destaques do cardápio da Tasty Salad Shop estão a Avocado Salad, feita com frango grelhado em cubos, mix de alfaces, pasta de abacate, bacon sequinho, manga, gorgonzola, cebola roxa e molho vinagrete balsâmico, e o Azik Hummus Bowl, prato vegetariano que leva falafel, quinoa, couve kale, acelga, coalhada seca, pink hummus, azeitona, abobrinha, cebola assada, gergelim e azeite de oliva em sua composição.

Para harmonizar, o happy hour do The Oak vai oferecer uma ampla carta de vinhos, importados e nacionais, além de diversas opções de cervejas artesanais e drinks. Já para quem não dispensa um docinho, a Cookie Stories conta com um cardápio variado de cookies, bolos e tortas.

O food hall, que contempla lojas da Tasty Salad Shop, Cookie Stories e The Oak, está localizada na Rua dos Pinheiros, 570, São Paulo (SP), com horário de funcionamento de segunda a sábado, das 8h30 às 22h, e aos domingos, das 8h30 às 17h. Mais informações no Instagram oficial da Tasty (@tastysaladshop).