(Divulgação)

Apenas 8% dos seus estudantes de nível médio no Brasil estão matriculados no Ensino Técnico. Este número está bem abaixo do total registrado nos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é de 40%. De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pessoas que cursaram Ensino Técnico têm 38% mais chances de conseguir um emprego com carteira assinada, além de remuneração 13% maior do que quem não fez curso profissionalizante.

Fatos como este, aliados à possibilidade de ver jovens com melhores oportunidades por meio da educação, motivam a Mills, líder latino-americana em locação de equipamentos, a promover o programa TransFORMAR. A iniciativa oferece 15 bolsas de estudo em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para o curso de mecânica.

Podem se inscrever jovens que têm disponibilidade para estudar no período de dois anos até a formação do curso, renda mensal familiar de até três salários mínimos, idade entre 18 e 28 anos, ​ter formação do Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsista integral em escolas privadas. Além da bolsa integral do curso em instituições como Senai, ETE e Grau Técnico, o aluno, sem vínculo empregatício, receberá da Mills uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 300,00.

Nesta terceira edição, além de São José dos Pinhais, as vagas do TransFORMAR estão distribuídas por outras 18 cidades do país: Fortaleza (CE), Teresina (PI), Petrolina (PE), Cachoeirinha (RS), Rio Grande (RS), Resende (RJ), Macaé (RJ) Montes Claros (MG), Pouso Alegre (MG), Osasco (SP), Cotia (SP), Sorocaba (SP), Barcarena (PA), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Rondonópolis (MT), Sinop (MT) e Três Lagoas (MS).

Lançado em 2021, o TransFORMAR já conta com 186 jovens matriculados em cursos nas cidades de Aracaju (SE), Belém (PA), Brasília (DF), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaçari (BA), Contagem (MG), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Parauapebas (PA), Parnamirim (RN), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), Serra (ES), Uberlândia (MG) e Vitória da Conquista (BA). Até 2025, a iniciativa será estendida para 100% das localidades de atuação da Mills, totalizando 2.500 bolsas disponibilizadas.

“Parte de nosso trabalho é focado em transformar a sociedade que estamos inseridos, junto da busca de um Brasil mais humano e justo. Temos o interesse genuíno em colaborar e criar oportunidades de desenvolvimento e promoção social para jovens das classes menos favorecidas. E é muito gratificante abrir a terceira etapa do programa, alcançando cada vez mais pessoas”, comenta o diretor de Gente, Gestão e SSMA da Mills, Kleber Racy

O Ensino Técnico é um caminho para promover uma transformação na vida de jovens, por meio da oferta de ensino formal e colaborando para a melhoria da educação no país. Como consequência, eles passam a ter um potencial de empregabilidade muito maior, colaborando também para a transformação socioeconômica de suas famílias e comunidades.

Hoje 23% dos alunos do TransFORMAR são mulheres. Moradora de São Luís (MA) Sarah Rodrigues é uma delas. Segundo Sarah, o ingresso no curso foi a realização de um sonho. “Cheguei a ouvir que eletrotécnica não é curso para mulher, mas isso não me fez desanimar. Eu me encantei com a área. O TransFORMAR abriu muitas portas para mim.” O programa não assegura vaga de estágio ou contratação na Mills, mas Daylson Felix de Oliveira, de Parauapebas (PA), teve o TransFORMAR como um caminho para ingressar na companhia como estagiário. Agora, ele sonha ainda mais alto. “Quero ser efetivado e me tornar um profissional dentro da empresa.“

As inscrições vão até o dia 31 de janeiro e devem ser feitas pela página do TransFORMAR no site da Mills: https://conteudo.mills.com.br/programa-transformar-2023. A seleção é feita em duas etapas: inscrição por formulário e entrevista final. O programa também tem um WhatsApp para esclarecer dúvidas: (11) 99383-9959.