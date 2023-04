Estado promove mutirão de emprego com 1.784 vagas para operador de telemarketing na Agencia do Trabalhador. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 12.552 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.869 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing, com 588 vagas, auxiliar de linha de produção, com 327, e magarefe, com 270.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.350). São ofertadas 300 vagas para operador de telemarketing receptivo, 288 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 216 para auxiliar de linha de produção. Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 64 vagas para preenchimento urgente, com procura por trabalhadores para as funções de auxiliar de logística (31), mecânico de automóvel (15), confeiteiro (12), assistente administrativo (04), assistente de mídias sociais (01) e engenheiro mecânico pesquisador (01).

A região de Toledo aparece em seguida, com 1.854 oportunidades. São ofertadas 593 vagas para auxiliar de linha produção, 120 para abatedor de porcos, 18 para servente de pedreiro e 10 para safrista.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (1.278), Apucarana (855), Londrina (850) e Umuarama (709). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 291 vagas, magarefe, com 200, técnico em fibras óticas, com 60, e abatedor de aves, com 50 oportunidades.

Em Apucarana, os destaques são para trabalhador da cultura da cana-de-açúcar (215), auxiliar de linha de produção (97), costureiro (29) e vendedor interno (29).

Em Londrina, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 276 oportunidades, alimentador de linha de produção, com 208, auxiliar de processo de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 80, e vendedor pracista, com 18.

Na região de Umuarama são ofertadas 294 vagas para auxiliar de linha de produção, 30 para alimentador de linha de produção, 17 para costureiro e 10 para auxiliar de costura.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira as vagas por regionais.