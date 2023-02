Agência do Trabalhador (AEN)

As agências do Trabalhador do Paraná e os postos avançados de atendimento retomam suas atividades após o Carnaval com a oferta de 14.280 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.712 oportunidades em todo o Estado, seguida de safrista, com 591, alimentador de linha de produção, com 549, e magarefe, com 396.

O volume mais significativo está na Região Metropolitana de Curitiba (2.359), com vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo (350), operador de telemarketing receptivo (266) e operador de teleatendimento (100).

Para preenchimento imediato de postos de trabalho na Capital são oferecidas oportunidades para as funções de auxiliar de analista de recursos humanos (22), almoxarife (21), pedreiro (17), professor no ensino médio (16), camareira de hotel (12) e operador de extrusora de borracha e plástico (10).

Na sequência, está a regional de Toledo, com 2.206 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com maior oferta, com 476, seguido de operador de processo de produção (165), consultor de vendas (106) e abatedor de aves (100).

São destaques na oferta de postos de trabalho as regionais de Cascavel, com 1.186 oportunidades, Maringá (1.054), Pato Branco (939) e Londrina, com 917. Em Cascavel, as funções que lideram são auxiliar de linha de produção, com 302 empregos disponíveis; magarefe, com 200; desossador, com 55; e técnico em fibra óptica, com 50.

Em Maringá, são oferecidas vagas para auxiliar de linha de produção (297), alimentador de linha de produção (144), operador de processo de produção (100) e magarefe (71).

Também estão disponíveis 175 vagas para alimentador de linha de produção em Pato Branco; 96 para operador de processo de produção; 83 para safrista; e 30 para servente de obras na região. Em Londrina são 235 vagas para alimentador de linha de produção, 150 para auxiliar de linha de produção, 129 para safrista e 60 para auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira as principais vagas por regionais.