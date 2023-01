A Prefeitura de Londrina abre nesta terça-feira (3), a partir das 8h, as inscrições para o concurso público na área da saúde. Serão contratados 41 profissionais em 13 cargos diferentes, entre médicos, educadores físicos, enfermeiros, psicólogo e agentes comunitários de saúde.

Clique aqui para fazer a sua inscrição



Os interessados terão até o dia 31 de janeiro para se inscrever pelo site da Fundação Fafipa, responsável pelo concurso. Os candidatos precisam pagar uma taxa que varia entre R$ 31 a R$ 252, dependendo do cargo escolhido.

A expectativa da prefeitura é que cerca de 7 mil pessoas participem do concurso. Os salários vão de R$ 2.248,85 a R$ 12.906,88.

Veja quantos profissionais devem ser contratados para cada área

10 agentes comunitários de saúde

3 assistentes de enfermagem em Saúde da Família e Atenção Domiciliar

2 educadores físicos

1 enfermeiro

1 farmacêutico

1 psicólogo

4 veterinários

5 médicos em Saúde da Família

2 médicos anestesistas

1 médico geral

5 pediatras

2 ginecologistas

4 ortopedistas





De acordo com a Prefeitura de Londrina, o concurso terá provas objetivas, de títulos e o teste de aptidão física para a função de agente comunitário. Elas devem ser aplicadas em 5 de março e terão 40 questões, formuladas pela Fundação Fafipa.

O cartão com detalhes sobre o local e horário das provas estará disponível aos candidatos a partir de 23 de fevereiro. A divulgação do resultado do concurso será em 9 de maio. Os aprovados vão passar por perícias e só devem começar a trabalhar a partir de junho.