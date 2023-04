(Lucilia Guimarães/SMCS)

A Fundação de Ação Social (FAS) e a rede de Supermercados Muffato farão nesta sexta-feira (14/4) um processo seletivo com oferta de 100 vagas de emprego no Sine da Rua da Cidadania Boa Vista (Avenida Paraná, 3.600). As entrevistas ocorrerão das 9h às 12h e das 13h às 16h. As senhas serão entregues até 14h.

O Muffato busca trabalhadores para as funções de operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de cozinha, auxiliar de padaria, zelador, balconista, açougueiro, padeiro e cozinheiro.

Os candidatos precisam ter experiência para trabalhar como açougueiro, padeiro e cozinheiro. Para preencher as demais vagas não é preciso experiência, mas o interessado deve ter, no mínimo, o ensino fundamental completo.

Documentos

Interessados devem comparecer aos locais das entrevistas com documentos pessoais como RG e CPF e a carteira de trabalho, que pode ser física ou digital. Não é obrigatório levar currículo.

Parcerias

Empresas interessadas em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para vagas@curitiba.pr.gov.br ou entrar em contato com a Central de Vagas do Sine, pelo telefone (41) 3250-7436.