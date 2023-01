Divulgação

Em levantamento realizado em novembro de 2022, pelo Infojobs e HR Tech, que desenvolve soluções de tecnologia para o RH das empresas, demonstrou as principais dores do setor de RH das empresas, entre elas, o ambiente de trabalho híbrido.

Para 85,5% das pessoas entrevistadas afirmam que devido a pandemia foram necessárias mudanças nos modelos de trabalho, onde 53,3% disseram que o home office e/ou híbrido é uma realidade da empresa em que atuam. Com os novos modelos, surgiram necessidades de adaptação.

A pesquisa destacou a dificuldade de manter o engajamento dos colaboradores como a principal preocupação para 31% dos gestores; o segundo desafio mais citado foi fazer a integração dos novos funcionários, com 25% de respostas, seguido pela preocupação em cuidar da saúde mental dos colaboradores, apontado por 17% dos profissionais de RH.

O estudo mostrou que a alta rotatividade de profissionais que se demitiram voluntariamente ou fizeram transições de carreira surpreendeu o mercado nos últimos anos, o que indica a necessidade do RH repensar práticas de atração e retenção de talentos. Para 96,7% dos recrutadores, as empresas precisam investir mais na valorização dos funcionários para reter talentos, já que há a percepção da maioria é que o número de desligamentos voluntários aumentou nos últimos anos, movimento que coincide com a “grande renúncia” ocorrida globalmente durante o período de pandemia.

Para Paulo Vieira, Master Coach, presidente da Febracis, PhD em Business Administration e, autor que mais vendeu livros no Brasil nos últimos quatro anos, o uso da Inteligência Emocional na retenção e aquisição de talentos, vai fazer toda a diferença nesse ambiente relativamente novo e desafiador.