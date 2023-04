Quem trabalha como recepcionista no Brasil pode embarcar numa nova e vantajosa oportunidade: empregos no mesmo cargo, mas em cruzeiros internacionais, como Disney Cruise Line, Costa Crociere e Royal Caribbean. Entre os benefícios, salário em dólar e aumento da bagagem cultural.

As grandes companhias de cruzeiros estão precisando de pessoas com experiência e inglês avançado para o cargo de recepcionista. As funções principais são: atendimento ao público, controle de acessos, check in e check out.

A rotina dentro do cruzeiro permite que o tripulante, fora de seu expediente, possa aproveitar os serviços oferecidos no navio, além de também existir a possibilidade de descer e conhecer o país em que está atracado. O vantajoso é que, durante o contrato (que pode durar entre 4 a 7 meses), o tripulante não gasta com hospedagem e nem com alimentação, fazendo com que o salário, que é em dólar, vá para outras finalidades. E por falar em benefícios, também é possível citar o enriquecimento do currículo, visto que muitas soft skills do tripulante são aprimoradas, assim como o inglês, junto ao intercâmbio cultural realizado, pois o contratado convive com pessoas de diversas localidades e conhece novos lugares do mundo.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar em sites de recrutamento e seleção específicos para cruzeiros, como é o caso da ISMBR, empresa já consolidada no mercado e que tem mais de 13 anos de história. A partir do cadastro, o futuro tripulante é chamado para entrevista online em até 10 dias úteis, em que vai contar sobre suas experiências anteriores e saber mais sobre a ocupação que almeja. É a sua área? Agarre essa oportunidade de trilhar um novo caminho! Essa e outras vagas estão com processos seletivos abertos para pessoas de todo o Brasil, sendo necessário experiência no cargo escolhido e proficiência em inglês.

Sobre a ISMBR

A empresa de recrutamento foi fundada em 2009, motivada pelo crescimento da indústria de cruzeiros e pela carência do mercado em oferecer bons serviços de agenciamento. A partir disso, a ISMBR visa oferecer gratuitamente um recrutamento transparente, ágil e comprometido para realizar o sonho de quem deseja trabalhar a bordo das maiores companhias de navios e cruzeiros do mundo, como Disney Cruises, Celebrity Azarama Cruises, Royal Caribbean e Costa Crociere.